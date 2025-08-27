El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Para testar este estado de desafección y constatar el pesimismo de la profesión, Filmin estrena el 8 de septiembre 'Mientras podamos preguntar', un documental con entrevistas a algunos de los periodistas más relevantes de nuestro país

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:04

Puedes enamorarte del elefante, pero no puedes seguir informando del circo», aleccionaba Lou Grant a la corresponsal política del 'Los Angeles Tribune' tras haber ocultado ... su relación amorosa con un candidato, de quien cubre su campaña. La CBS estrenó 'Lou Grant' en 1977 al calor del Watergate, que había despertado la curiosidad por lo que ocurría en las redacciones. Sin embargo, la serie no llegó a España hasta 1980, en plena Transición y con los kioscos desbordantes de periódicos y revistas.

