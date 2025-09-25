Laura, Virginia y Aintzane
Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:01
Hace 25 años no vivíamos pendientes del móvil. Las noticias viajaban más despacio, pero también se esparcían bulos y había desalmados que sembraban cizaña. El ... tercer episodio de 'Así se escribe un crimen', la serie documental de ETB y EL CORREO, nos retrotrae a una época no tan lejana, en la que tres rostros nos interpelaron desde carteles y en la pantalla del televisor. Tres caras que en todo este tiempo no hemos olvidado.
Los asesinatos de Laura Orue, Virginia Acebes y Aintzane Garay a finales de los 90 y principios de 2000 provocaron en Euskadi un estado de ánimo que resume el título del capítulo: 'No salgas sola de noche'. Tres chicas como nuestra hermana, nuestra novia o nuestra hija, que desaparecieron una noche y cuyos cuerpos se encontraron días después ocultos en el monte, en la cuneta de una pista forestal o semienterrados bajo helechos.
Pensábamos que eso solo ocurría en ficciones como 'Twin Peaks', pero los senderos de nuestras excursiones domingueras en Artxanda o el Jata también conocieron el horror de la violencia machista, una realidad que hace veinticinco años no se combatía con la determinación actual.
Los crímenes de Laura, Virginia y Aintzane provocaron alarma social en un país acostumbrado por desgracia a la violencia. Hubo movilizaciones reclamando seguridad y justicia. Batidas por el monte que acabaron en macabros descubrimientos y solidaridad de otras madres que habían experimentado el mayor dolor posible: que un hijo muera antes que tú. La textura en vídeo de los 90 de los noticiarios de ETB nos transporta a un tiempo en el que perdimos la inocencia. Todo eso está contado de manera ejemplar en un 'true crime' escalofriantemente cercano.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.