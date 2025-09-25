Hace 25 años no vivíamos pendientes del móvil. Las noticias viajaban más despacio, pero también se esparcían bulos y había desalmados que sembraban cizaña. El ... tercer episodio de 'Así se escribe un crimen', la serie documental de ETB y EL CORREO, nos retrotrae a una época no tan lejana, en la que tres rostros nos interpelaron desde carteles y en la pantalla del televisor. Tres caras que en todo este tiempo no hemos olvidado.

Los asesinatos de Laura Orue, Virginia Acebes y Aintzane Garay a finales de los 90 y principios de 2000 provocaron en Euskadi un estado de ánimo que resume el título del capítulo: 'No salgas sola de noche'. Tres chicas como nuestra hermana, nuestra novia o nuestra hija, que desaparecieron una noche y cuyos cuerpos se encontraron días después ocultos en el monte, en la cuneta de una pista forestal o semienterrados bajo helechos.

Pensábamos que eso solo ocurría en ficciones como 'Twin Peaks', pero los senderos de nuestras excursiones domingueras en Artxanda o el Jata también conocieron el horror de la violencia machista, una realidad que hace veinticinco años no se combatía con la determinación actual.

Los crímenes de Laura, Virginia y Aintzane provocaron alarma social en un país acostumbrado por desgracia a la violencia. Hubo movilizaciones reclamando seguridad y justicia. Batidas por el monte que acabaron en macabros descubrimientos y solidaridad de otras madres que habían experimentado el mayor dolor posible: que un hijo muera antes que tú. La textura en vídeo de los 90 de los noticiarios de ETB nos transporta a un tiempo en el que perdimos la inocencia. Todo eso está contado de manera ejemplar en un 'true crime' escalofriantemente cercano.