'Orange Is the New Black', sexta temporada
ELCORREO Viernes, 27 julio 2018, 23:01

Movistar Series estrena hoy en exclusiva la sexta temporada de 'Orange Is the New Black', la serie creada por Jenji Kohan (Weeds) ganadora de 4 Premios Emmy. La ficción se basa en las vivencias reales de Piper Kerman, escritas en un libro autobiográfico, y cuenta con uno de los repartos femeninos más numerosos de la historia de la televisión. En estos nuevos capítulos, las historias se dividirán en dos centros penitenciarios diferentes, y se contará con la participación de la actriz Rebecca Knox ('Bulls'), que se une al elenco en el papel de una reclusa pequeña pero matona.