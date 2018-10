Omar Montes se «arrepiente» de haberse acostado con Techi en 'GH VIP' Chabelita durante el debate de GH VIP 2018. / E. C: El último expulsado del concurso participó en el debate del reality, se lamentó de su actuación en la casa y se 'puso tierno' con Chabelita. JOSEBA FIESTRAS Lunes, 15 octubre 2018, 08:29

«Me arrepiento de haberme acostado con Techi, no tenía que haberlo hecho», confesó Omar Montes en el debate de 'GH VIP' ante el acoso de los colaboradores, interesados en saber los motivos que le llevaron a la cama de la concursante. «Si le eres infiel a una persona puedes provocar que ésta haga cosas por odio», trató de explicarse el cantante ante la atenta mirada de su ex novia, Isa Pantoja, que seguía insistiendo en que ella no había hecho nada con Asraf debajo de las sábanas, a pesar de que el Mister Universo afirme lo contrario. «Sinceramente, yo no te he fallado nunca. ¿Te vas a creer a todos antes que a mi?», cuestionaba la hija de la tonadillera. Y el muchacho, acorralado, admitió que la creía a ella, con cierta candidez.

El 'tercer grado' al que fue sometido Omar, que nunca pierde la sonrisa, le llevó a aceptar que aún siente algo por su ex. «¿Qué queréis que os diga?, si ya me habéis puesto nervioso», toreaba el joven. Sandra Barneda trató que los 'amantes' acercaran posturas. Y los puso frente a frente mirándose a los ojos. «Me sabe mal que hayamos acabado así», comenzó él aparentemente sincero. «Yo te quiero mucho y ahora me gustaría darte un beso, pero mi corazón no me dejaría por tus actos», declaró. Y el público jaleó la proclama.

Isa, abrumada, también se lanzó al ruedo. «Yo también siento que esta película haya acabado así, pero así es la vida y punto final», dijo la muchacha. «Te dejé movido por el odio, no era yo», se justificaba el chaval, pero ella no claudicaba: «A mi no me queda ninguna duda, lo tengo todo claro». Finalizado, de momento, el 'culebrón', tocaba apagar otros incendios. Y fue Sofía Suescun, que no puntada sin hilo, quien asestó el primer golpe. «Ahora que estás fuera de la casa tienes que volver a recurrir a Isa, ¿no?», preguntó la ganadora de 'Supervivientes' con sorna. Y Omar recurrió al sarcasmo: «¿Tú me estás preguntando eso a mi?». Pero la pulla en forma de pregunta tuvo respuesta en forma de sonoro 'zasca': «Sí, yo, la ganadora de dos realities te lo pregunto», zanjaba la navarra.

Por lo demás, Miriam sigue siendo la protagonista de la edición de este año, sus broncas son continuas y cada día con uno; los concursantes fueron informados de que no habían superado la prueba semanal, por lo que pasaran hambre los próximos días; Makoke fue elegida la mejor 'trabajadora' de la casa, ganando una opípara cena que compartirá con Mónica Hoyos; Techi habló por teléfono con su ex novio, Alejandro, que fue cortés, pero de segundas oportunidades nada de nada; Suso está en la casa más confundido que un canibal vegano, ya no sabe a quién acercarse y tiene peleas continuas; y los cuatro nominados, Techi, Asraf, Verdeliss y Miriam, vieron los porcentajes ciegos de las votaciones del público, percatándose de que uno de ellos se lleva casi el 75 por ciento de los sufragios. Alguien está condenado y todos se preguntan quién es.