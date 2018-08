Nuria Marín: «Lo más difícil en 'Sálvame' es poner orden» La comunicadora, que forma parte de Mediaset desde 2013, se ha convertido en la presentadora del programa de Telecinco los viernes de agosto JULIÁN ALÍA Sábado, 18 agosto 2018, 00:46

Autoproclamada «teleadicta», ya que este sigue siendo su medio de información favorito, Núria Marín es, cada viernes de agosto, la dueña del maletín de presentador de 'Sálvame'. Muy orgullosa por su reciente incorporación, la periodista catalana afirma rotundamente que se ha sentido «muy a gusto en todos los programas» en los que ha estado, porque en todos aprende y en todos se divierte, algo por lo que se considera «una persona muy afortunada». Sin tener previsto algún trabajo más, aparte de 'Cazamariposas', espacio que presenta en Divinity desde 2013, y su reciente incorporación a 'Sálvame', asegura que disfruta con cualquier formato que le permita «trabajar en directo para poder improvisar y contar con la actualidad de cualquier tipo», aunque destaca el corazón y los 'realities' como sus temas preferidos.

- ¿Qué siente cuando confían en usted a la hora de dirigir un programa?

- Me siento muy halagada, porque dirigir un programa es una gran responsabilidad. Cuando me comunicaron que querían que presentase 'Sálvame' me dio vértigo. Una sensación de «cuidado, que esto es serio» y de no querer meter la pata. Recuerdo que hablé con Óscar Cornejo y Adrián Madrid (responsables de La Fábrica de la Tele, que produce gran parte de la oferta de Mediaset) y les dije algo así como que sentía que mis padres me dejaban el coche y tenía miedo de rayarlo. Su respuesta fue maravillosa. Me dijeron: «¿A que tienes carné de conducir? Pues a por ello». Luego pensé para mí: «Vale, pero espero que el coche esté a todo riesgo».

- ¿Le importa trabajar en verano?

- Para nada. Si una buena oportunidad llega en verano hay que cogerla, aunque haya que renunciar a las vacaciones. El verano es el momento en el que se prueban nuevos rostros, formatos... Sé a qué me dedico, sé que en esta profesión a veces no se pueden hacer planes. Tengo que aceptarlo. También me aporta cosas y experiencias extraordinarias.

- ¿Se siente más cómoda como colaboradora o como presentadora?

- Me siento más cómoda presentando porque es lo que he hecho más, pero si me necesitan como colaboradora, pues allí estaré.

«Hay que estar concentrado»

- ¿Cómo es ponerse al frente de un programa como 'Sálvame'?

- ¡¡Muy fuerte!! Pero al mismo tiempo tienes una sensación de familiaridad muy grande. Ya lo he dicho alguna vez y me encanta repetirlo, 'Sálvame' es como la ciudad de Nueva York. Puede que no la hayas visitado nunca, pero cuando pisas sus calles por primera vez, sientes que ya lo conoces porque lo has visto mucho en la tele. Con 'Sálvame' es la misma sensación. Los colaboradores son la familia televisiva de mucha gente, es como si todos tuviéramos un trocito de 'Sálvame', porque ese plató nos pertenece a todos.

- ¿Le ha resultado duro?

- Yo no lo calificaría de duro, pero sí exigente. Hay que estar muy concentrado, porque no paran de salir temas y subtemas, y los colaboradores manejan mucha información. Como presentadora, si te distraes un momento, estás perdida.

- ¿Hay mucha tensión en los programas del corazón?

- No, no es tensión. Es pasión. Yo lo llevo muy bien. Soy apasionada.

- ¿Qué es lo más complicado en este formato? ¿Poner orden, quizá?

- ¡Sí! ¡Totalmente! Si la cosa está acalorada cuesta un poco relajar el ambiente, aún tengo que pillarle el tranquillo.