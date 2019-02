Nuevo 'pique' entre Antonio Orozco y Pablo López en 'La Voz' Antonio Orozco y Pablo López en 'La Voz'. / Antena3 Los jueces lucharon por el talento de una joven norteamericana residente en Pamplona e hicieron gala de su sentido del humor y su sana competencia ante las cámaras JOSEBA FIESTRAS Martes, 5 febrero 2019, 07:37

La noche en 'La Voz' comenzó con un trío. Paula, Eva y Claudia forman Gavana, una formación musical que quiere romper moldes, aunque era la primera vez que actuaban juntas en un escenario. Su peculiar versión 'a capella' de 'Born this way' sedujo a Paulina Rubio, Antonio Orozco y Luis Fonsi, y fue este último quien las convenció para que se uniesen a su equipo. Igual saber que el puertorriqueño tiene el teléfono de Lady Gaga animó al terceto.

El segundo el pisar las tablas fue Tare Cortés, un joven de Tarragona que respira flamenco. La aflamencada 'Vida loca' de Francisco Céspedes le valió el giro de tres de los coaches. Y como llegados a este punto cada uno utiliza sus armas, Orozco sacó su guitarra y le cantó 'De pedacitos por ti', persuadiéndole para que se integrara en su grupo.

Un jovencísimo Edu Sánchez llegó al plató dispuesto a comerse el mundo y regalárselo a su abuela. Y su sueño se rompió al ver que no cautivaba a ningún jurado, pero se fue satisfecho y animado por Paulina que le recordó que a veces una negativa es el principio de algo y no el final.

Aviso a navegantes

La concursante Hannah Labotka. Antena3

Hannah Labotka es de Chicago, pero vive en Pamplona y le apasiona la música. La muchacha enamoró a Pablo López desde el principio. Y como Orozco decidió competir por su arte en el último momento, el malagueño se echó las manos a la cabeza pensando que la chica se iría con él. No fue así. Hannah prefirió a López y fue entonces cuando su contrincante lanzó un aviso a navegantes: «No pienso dejarte ni una vez solo, me voy a pelear contigo siempre», bromeó. Por algo comparan a López y Orozco en las redes sociales con los míticos Epi y Blas. Sus sanos 'piques' forman parte de la esencia triunfadora de esta edición del concurso.

Las audiciones a ciegas continuaron con Vanessa Black que entonó 'Set fire to the rain'. La madrileña se declaró imitadora profesional de Adele, pero los nervios la traicionaron y su talento no atrapó a ningún experto. Eso sí, le sobraron los piropos.

Fichada por Paulina

Jesús Albarrán cantó a lo Bob Dylan. / Antena3

Llegar a 'La Voz' y emular a los Rolling Stones es de valientes, y eso hizo Giosy Moltino, una italiana que confesó sentirse discriminada por su imagen, pero demostró tener una fuerte personalidad conquistando a Paulina Rubio. La mexicana apreció el derroche de energía de la aspirante y la incorporó a su conjunto.

El siguiente fue Sam Darris, un veterano músico con más de treinta años de experiencia. Buscaba su oportunidad versionando 'You'll be in my heart', de Phil Collins, pero no llegó a meta esta vez. Eso sí, los profesionales le desearon el mejor de los futuros.

Jesús Albarrán cerró el programa con aroma a folk americano. Armado con guitarra y armónica, el sevillano cantó por Bob Dylan y su arte prendió en el corazón de la juez mexicana, que se dio la vuelta y atrapó su talento. De momento, López sigue liderando la lista con doce fichajes, seguido de cerca por sus tres rivales que ya tienen a once aspirantes cada uno. Y los sillones continuarán girando.