Este es el nuevo canal de televisión que llega este verano con «joyas» de los 70, 80 y 90

¿Eres fan de las series que se emitieron durante los 70, 80 y 90? Estás de suerte porque desde este verano AMC Networks volverá a emitir estas «joyas televisivas» a través de su nuevo canal VinTV. 'Ally McBeal', 'V', 'Twin Peaks', 'Las chicas de oro', 'Expediente X', 'Corrupción en Miami', 'Campeones: Oliver y Benji', 'El coche fantástico' o 'El hombre y la Tierra' serán algunos de los títulos que regresarán a la pequeña pantalla a partir del 1 de julio

VinTV se podrá ver a través de los operadores Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, R, MásMóvil, Avatel, Telecable, Virgin Telco, Tivify, Cable Local y DIGI. También en Amazon Prime Video a través de AMC SELEKT. Donde no podrá verse, al menos de momento, es en Movistar Plus. La principal plataforma de pago de este país rompió con AMC -propietaria de VinTV- a comienzos de año retirando sus catorce canales de la oferta televisiva, y no se espera que ambas compañías retomen el acuerdo.

El director general de AMC Networks International Southern Europe, Antonio Ruiz, se muestra encantado con la llegada del canal: «En una época de saturación de la oferta audiovisual, el legado de las series icónicas sigue más vivo que nunca. Desde AMC Networks International hemos querido no solo crear un punto de encuentro para revivir estos clásicos, sino también dar la oportunidad a nuevas generaciones de espectadores de descubrir y enamorarse de grandes títulos que siguen inspirando y entreteniendo».

Su vicepresidente de programación, Dani Pérez, promete que «todo lo que programemos va a ser reconocible al momento por varias generaciones y todos van a encontrar esa serie que les marcó en sus primeros años delante del televisor» porque muchos de estos contenidos, asegura, estarán «en exclusiva» en VinTV.

Dentro de la oferta de ficción, habrá series legendarias de culto como 'V', 'Twin Peaks', 'Verano azul' o 'Doctor en Alaska'; títulos procedimentales tan intrigantes como memorables como 'Corrupción en Miami', 'Se ha escrito un crimen', 'Magnum P.I.', 'El coche fantástico' o 'Monk'; y divertidas comedias como 'Las chicas de oro', 'Ally McBeal' o 'Alf'. La oferta de documentales de VinTV la corona 'El hombre y la Tierra', el programa con el que Félix Rodríguez de la Fuente despertó la conciencia ecológica de los españoles mostrando no solo la belleza sino la fragilidad de la fauna y la naturaleza ibérica. En cuanto a los programas infantiles, destacan series icónicas de manga como 'Campeones: Oliver y Benji', que nos enseñó los valores de la amistad y la perseverancia a través del fútbol.

