Noche de lágrimas en 'Masterchef': «¡Me quiero ir!» Marcos rompió a llorar. Marcos se rompió en la prueba final del concurso y Jordi Cruz le animó a seguir, logrando que se viniese arriba y derrotara a Alicia, que resultó expulsad

A veces los nervios juegan malas pasadas y la templanza desaparece por arte de magia. Eso le ocurrió a Marcos en 'Masterchef'. La prueba final consistía en escoger el mejor aceite para freír pescado, alitas de pollo, hacer una ensalada bien aliñada y, por último, elaborar unos buñuelos y freírlos. Teresa, Aleix, Marcos, Alicia y Osiris formaban el quinteto que se enfrentaba a una dura carrera en la que solo se podía avanzar de un reto a otro con el beneplácito del jurado. Conocer los tipos de aceite, sus propiedades y cuál es el más adecuado para cada elaboración era clave, y la rapidez y mesura, imprescindibles. Marcos comenzó la prueba sacando una foto de su padre, al que perdió cuando tenía 19 años, y los recuerdos le invadieron de tal manera que se vino abajo. Fue el último y, por lo tanto, el condenado a batirse en el duelo definitivo. Y la presión le pudo rompiendo a llorar sin consuelo. «Me quiero ir», sollozaba. Tuvo que ser Jordi Cruz el que le alentara a continuar. «Hazlo por mi», imploró el chef. Y los ánimos funcionaron.

Alicia fue la que perdió la segunda carrera. La joven y el cerrajero disponían de treinta minutos para replicar un plato Hideki Matsuhisa, considerado el mejor chef japonés en Europa. Y esa tempura de gamba blanca con setas sentenció a la artista. «Has empezado bien, pero te has derrumbado al final», argumentaba Pepe Rodríguez. Y Marcos, ya salvado, quiso agradecer de forma especial a Jordi su apoyo en ese amago de abandono.

Desde luego la noche fue movidita. Todo comenzaba con un cocinado por parejas en el que había que elaborar un plato cuyo ingrediente protagonista eran las nueces. Los jueces comenzaron explicando que Aitana no se encontraba en el plató por el fallecimiento de un familiar cercano. Su ausencia motivó que Josetxo, el veterano de la cuadrilla, se quedara sin pareja. Fue su mentor, Pepe, el que se sumó al reto. Y tan bien lo hicieron que fue el ganador del juego. «Ha sabido aprovechar su ventaja y nos ha transportado a la infancia con su plato», comentó Jordi antes de darle la inmunidad. Por el contrario, el dúo formado por Alicia y Laly lo hizo tan mal que Samantha Vallejo Nájera las condenó a ir directamente a la eliminación.

Sesenta raciones de cada plato

La prueba de exteriores se celebró en el Cigarral del Ángel, en Toledo, donde tenían que realizar un menú diseñado por Pepe como homenaje a El Greco. Los aspirantes cocinaron sesenta raciones de cada plato para otros tantos comensales, todos profesionales del arte. Josetxo, como capitán, nombró a Alicia líder del equipo contrario. Natalia, Osiris, Gloria, Carmen y Valentín formaban el grupo azul, con el economista jubilado; mientras Carlos, Marcos, Aleix, Teresa y Laly se dejaban guíar por Alicia. Los primeros realizaron un trabajo impecable, con los lógicos fallos que da la inexperiencia, pero excelentemente liderados por Josetxo. El trabajo de los rojos, pese a que lograron sacar todos sus platos, no cautivó al jurado. «Josetxo, has hecho una capitanía maravillosa, has sido firme y, a la vez, cariñoso», piropeó Pepe. Su contrincante se llevó una gran reprimenda por su falta de liderazgo. Y Osiris, pese a trabajar con los azules, también se ganó una regañina y fue nominado para la expulsión. Los expertos quisieron destacar de entre los sancionados la labor de Aleix, que tuvo el privilegio de librar a dos de sus compañeros de la quema. El pescadero renunció a salvarse a sí mismo y liberó a Carlos y a Laly. Al final, Alicia fue la gran derrotada.