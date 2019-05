Natalia abandona 'Masterchef' y Aitana y Aleix quedan condenados La diseñadora de lápidas no fue capaz de replicar un postre dificilísimo y sus dos compañeros fueron castigados con el delantal negro por ayudar desde la grada JOSEBA FIESTRAS Miércoles, 22 mayo 2019, 08:43

Las cocinas de 'Masterchef' están que arden. Carmen afronta su repesca con ganas de demostrar su superioridad y la doble expulsión de Gloria y Marcos ha puesto en guardia los aspirantes, que ahora saben que si te descuidas puedes acabar en la calle. El tomate fue el protagonista de la primera parte de la última gala. Es una de las hortalizas más consumidas del planeta y con más versatilidad, y los concursantes debían enfrentarse con ella a tres retos diferentes: hacer un gazpacho andaluz clásico, preparar una salsa casera y, finalmente, cocinar un bonito con tomate. Carlos y Natalia elaboraron los dos peores gazpachos, perdiendo así la primera batalla. Samira y Aleix fueron los que hicieron las mejores salsas, pasando así al duelo final. Y fue la teleoperadora la que venció creando el mejor bonito con tomate. «Te has complicado la existencia», decretó Jordi sobre la labor de Aleix.

El Palacio de la Magdalena, la joya arquitectónica más emblemática de Santander, fue el escenario de la prueba de exteriores. Y en tan magna postal, los 'peques' revolucionaron la escena. Pachu, Candela y Jaime, participantes de 'MasterChef Junior 6', elaboraron un menú especial y dejaron constancia de que su altura no es un problema a la hora de poner firmes a los adultos. Rabas con emulsión de tinta y cocido lebaniego eran algunos de los platos que debían servir a cincuenta de las mentes jóvenes más brillantes de la ciudad. Y para que nada se desmadrara contaban con la ayuda del chef cántabro Óscar Calleja, que supervisó el cocinado de los aspirantes. Samira dirigía el grupo de Aitana, Aleix y Valentín, que trabajaron con delantales rojos. Carlos, Carmen Natalia y Teresa eran los azules y no tenían director, lo que motivó un caos generalizado en su cocinado. «Os ha faltado comunicación y os han sobrado los errores», decretó el jurado tras el desafio. Por ello, fueron los colorados quienes se salvaron.

En la prueba de expulsión el actor Santiago Segura volvió a ponerse frente a los pucheros para cocinar junto a los delantales negros. El reto consistía en replicar un maravilloso postre de Jordi Cruz en dos horas: la cúpula de chocolate blanco que tan malos recuerdos le trae a 'Torrente'. El ejercicio era muy duro y Aitana y Aleix no fueron capaces de quedarse callados desde la grada, lo que motivó que, tras varios avisos, Jordi les castigara a ir directamente a la prueba de eliminación de la semana que viene. Mientras, Carlos y Teresa siguieron correctamente las instrucciones de la receta trabajando con tranquilidad, pero a Carmen y a Natalia les pudo la presión y cometieron numerosos fallos. Con todo, fue Natalia la que no fue capaz de replicar el postre convirtiéndose en la expulsada de la jornada. «Te he visto muy perdida», valoró Pepe. «No se dónde tenías la cabeza», insistió Jordi antes de despedirla definitivamente. La chica se fue admitiendo su fracaso. «Hay momentos en los que debería confíar más en mi», confesó antes de decir adiós a sus compañeros.