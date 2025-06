Una mujer desnuda se cuela por error en una conexión en directo de un influencer en un programa de Telecinco

B .V. Lunes, 2 de junio 2025, 12:41 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

Una mujer recién salida de la ducha, desnuda y ataviada con solo una toalla en la cabeza. Eso es lo que vieron muchos telespectadores del programa 'Fiesta' de Telecinco en plena conexión en directo con el influencer Cocituber.

Sucedió el sábado, pero el programa recuperó el momento en su espacio del domingo. Una anécdota de la que no se percató la presentadora Emma García. «Durante la entrevista vi a alguien pero no me dio tiempo a ver cómo estaba, vi que él titubeó en algún momento, pero no pensé que era una persona...», dijo la periodista vasca.

Por su parte, Alejandro Entrambasaguas dijo que podría ser un montaje. «No es de los más conocidos y no descarto que pueda ser una estrategia para convertirse en viral, hay que tenerlo en cuenta. No es descartable», dijo.

Sin embargo, el influencer explicó que lo que sucedió «no estaba preparado». «Ayer entré en directo para hablar del golpe de calor y, como todos habéis podido ver, hubo un pequeño percance detrás de mí porque la puerta del baño de la casa donde estoy parece ser que no abre muy bien. No me voy a justificar porque es mi vida privada», afirmó.

