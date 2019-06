Movistar da el salto como plataforma Algunos de los rostros de la cadena posan. / Movistar A través del paquete Lite, la compañía ofrece gran parte de su contenido a todos los televidentes por 8 euros al mes JULIÁN ALÍA Martes, 4 junio 2019, 20:30

Movistar entra de lleno en la guerra de las plataformas. A partir de hoy, y por primera vez, la compañía pone su contenido a disposición de «todos», como recalcaba en la presentación su presidente, Sergio Oslé. Y es que ahora quienes tienen contratado cualquier otro operador pueden disfrutar de un amplio plantel de programas, series y eventos deportivos. Todo ello por un precio de 8 euros al mes, con hasta dos reproducciones simultáneas, y un mes de prueba. Sin compromiso, como es habitual en este tipo de servicios. «Vamos a revolucionar el mercado audiovisual en España», porque aunque el nombre sea Lite, «la apuesta es muy grande», comentaba el directivo, que también aseguró que iban a seguir dando importancia a una producción original que ahora llegará a «aún a más gente».

Con Movistar Lite, la empresa telefónica rompe con la imposibilidad de ver su contenido a corto plazo con la que se veía obligado a convivir. Si una noche se emitía un espacio que te apetecía ver, no quedaba más remedio que iniciar los trámites para cambiar de operador, o resignarse. Ahora lo cambia todo, y simplemente hay que activar el mes de prueba, o, si ya se ha gastado, la suscripción durante un mes por ocho euros que, dado que permite dos reproducciones a la vez, podría reducirse a cuatro, siempre que se encuentre a un compañero con quien compartirlo y que aporte la mitad del abono.

Además, Movistar incluye una selección de su contenido gratuita, sin necesidad de registrarse, para aquellos que no tienen pensado pagar, o que todavía no se han decidido. Es un esquema similar a lo que se puede ver en las cuentas de YouTube de los espacios de la plataforma, que por el momento se va a mantener funcionado igual. Y, por supuesto, una vez dado de alta, se contará con acceso a más contenido y funcionalidades, como la de ver la programación de los últimos siete días, o grabar las emisiones. Obviamente, es algo que no afecta a quienes tengan contratado un paquete superior, que sumarán a sus antiguas funcionalidades (subtítulos, versión original.) la llegada de otras nuevas, como la próxima compatibilidad con Chromecast y Apple TV (dispositivos que reproducen la imagen en el televisor), que a día de hoy no está disponible.

Así, esta nueva iniciativa constituye una televisión accesible, con 8 canales en directo (#0, #Vamos, Movistar Series, Movistar Seriesmanía, FOX, TNT, Comedy Central y AMC), y, bajo demanda, con los contenidos más demandados de la plataforma: El humor de 'La Resistencia', 'Late Motiv', 'Locomundo', 'Ilustres Ignorantes', o 'Las que faltaban'; los programas 'Radio Gaga', 'El cielo puede esperar', 'Fama', 'Scott y Milá', 'Tabú' o 'Cuando ya no esté'; y documentales, entre los que destaca el famoso 'Leaving Neverland', sobre Michael Jackson.

Series y deporte

A ello se suma la oferta de series internacionales, con 'The Good Fight', 'Billions', 'Victoria', 'Vis a Vis', 'The Walking Dead' y 'Fear the Walking Dead', 'The Rookie' o la esperada 'NOS4A2 (Nosferatu)', que se estrena mañana a las 22:30 horas en AMC. Y la larga lista de producción propia ('Instinto', 'Arde Madrid', 'Gigantes', 'El Embarcadero', 'Félix', 'Merlí sapere aude', 'El día de mañana', 'Mira lo que has hecho' o 'Vergüenza'), a la espera de la llegada de 'Hierro', el viernes, y más adelante de 'En el corredor de la muerte'. 'Mientras dure la guerra', dirigida por Alejandro Amenábar, y que se estrenará este año, también estará disponible en un futuro.

Además, para diferenciarse del resto, Movistar también añade deporte a su oferta, una combinación que todavía no se había producido en ninguna plataforma existente. Con ello, aparte de poder ver #Vamos en directo, se facilita el acceso a 50 programas y documentales deportivos. Sin Champions ni Liga, eso sí, que quedan restringidas a usuarios con el paquete del fútbol contratado.