Montoya lleva a 'La Isla de las tentaciones' a pelotazo mundial

J. Moreno Lunes, 17 de febrero 2025, 00:03

Me has reventado por dentro!», decía el sevillano José Carlos Montoya (Sevilla, 1993) en una de las escenas que ya han pasado a la historia de la pequeña pantalla. El participante de 'La isla de las tentaciones' era testigo de cómo su novia Anita Williams le era infiel con su tentador, Manuel. Vio el vídeo de ambos manteniendo relaciones sexuales en la cama y lo que pasó después ya es conocido para los espectadores: se rompió la camiseta como gesto de rabia, se tiró a la arena de la playa y se echó a correr por la orilla. Por detrás siguieron las cámaras del programa y un montaje televisivo que enmarcaron la escena para su éxito viral. Y una frase memorable de su presentadora Sandra Barneda, mientras intentaba frenarle: «¡Montoya, por favor!».

El vídeo, compartido en redes sociales, ya es un fenómeno viral que traspasó fronteras. Millones de visualizaciones en Francia, Reino Unido, Italia o Estados Unidos. Para 'The Guardian', es un momento que «puede cambiar la telerrealidad para siempre». Pero también lo comentó la presentadora Whoopi Goldberg en su programa 'The view'. «Son los dos minutos más maravillosos de telerrealidad que jamás he visto», dijeron en la tertulia del formato estadounidense. «Merece un Emmy de honor por todo esto. Las olas, el drama, que se rompa la camisa», expresó otra de las colaboradoras, impactada por la actuación del sevillano.

Pero, ¿por qué la huida de Montoya ha llamado tanto la atención? Para el periodista Borja Terán, una de las claves estaría en el montaje del programa: «Es una serie trepidante. Te mantiene en tensión. Acaba como 'Lost', en todo lo alto para dejarte con ganas de más», expone el crítico televisivo, quien también cree que 'La isla de las tentaciones' consigue la identificación del espectador. «Es un formato que apela a los instintos más básicos del público», y añade: «Hay un cóctel de crueldad, intimidad sin medias tintas, vergüenza ajena y giros inesperados, pero también mucho amor identificable. Es un exhibicionismo emocional que se propaga de forma contagiosa».

En el momento del visionado en el que Montoya descubre la infidelidad, el programa contaba con cinco operadores de cámara, además de una persona prevenida que siempre está en las grabaciones para actuar ante lo inesperado. Porque en el tema de los sentimientos lo racional a veces puede explotar. El concursante se saltó todas las normas, salió corriendo hacia Villa Playa y el realizador dio la orden de que se le siguiera. ¿El resultado? Fue visto por primera vez en Telecinco el pasado 5 de febrero por algo más de 1,5 millones de espectadores y un 12,4% de cuota de pantalla. Pero el momento corrió como la pólvora por las redes sociales.

El fenómeno viral y mundial de la huida de Montoya provocó que el éxito también se extendiera a la emisión lineal del programa. En su última entrega, ofrecida en Telecinco el lunes 10 de febrero, 'La isla de las tentaciones' batió su récord de temporada con un 21,4% de share y 1.641.000 seguidores (3.344.000 espectadores únicos). Firmó su mejor cuota de pantalla desde el 25 de marzo de 2021 y su mejor marca de espectadores desde el 24 de abril de 2023. El programa destacó especialmente entre los jóvenes de 13 y 24 años, donde elevó su 'share' hasta el 52,6%; unos números que se dispararon en particular en Cataluña (85,9%), Andalucía (65,4%), Navarra (61,6%), Castilla y León (59,5%) y Aragón (58,2%). Y en la web de Telecinco y en Mitele acumula ya 37,3 millones de vídeos reproducidos, consolidándose como el contenido más visto de la temporada en los soportes de Mediaset.

Con estos números, en Telecinco ya empiezan a buscar cómo rentabilizar a un concursante al que le quedan muchas horas de televisión. El sevillano incluso podría ser uno de los participantes estrella de 'Supervivientes', el 'reality show' presentado por Jorge Javier Vázquez, que llegará en marzo a la cadena.

Además, quedaría por emitirse en 'La isla de las tentaciones' las hogueras finales en las que Montoya y Anita se reencontrarán; todo un momentazo televisivo que puede disparar aún más una audiencia que parece no encontrar techo.

De hecho, Montoya ya empezó a rentabilizar su éxito viral. Apareció hace unos días junto al 'streamer' Ibai Llanos y también en una campaña publicitaria de un conocido restaurante de comida rápida por San Valentín.

Antes de las 'Tentaciones', el sevillano, de 31 años, ya hizo sus pinitos en televisión: se presentó al 'casting' de 'El conquistador' en su salto a TVE; participó como tronista en el extinto 'Mujeres, hombres y viceversa', e incluso concursó en un 'reality' británico.

Montoya, sobrino-nieto de Enrique Montoya, un cantante de copla y flamenco nacido en Utrera, intentó probar suerte en la música, llegando a presentar sus temas en '¡Qué tiempo tan feliz!' o 'El chiringuito de jugones'. Tampoco tuvo éxito en su salto a la política, donde fue candidato a concejal al Ayuntamiento de Utrera por la coalición 'Utrera+', formada por Ciudadanos y un partido local.