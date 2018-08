Mónica Naranjo no seguirá en 'OT' Mónica Naranjo. / TVE La catalana deja 'huérfanos' a Manuel Martos y Joe Pérez-Orive, quienes repiten en la nueva temporada ELCORREO Viernes, 24 agosto 2018, 21:18

La cantante Mónica Naranjo ha publicado en su cuenta de Twitter que no formará parte del jurado en la próxima edición de 'Operación Triunfo', uno de los emblemas de la programación de TVE. De esta manera, la catalana deja 'huérfanos' a Manuel Martos y Joe Pérez-Orive, quienes repiten en la nueva temporada, aunque todavía no conocen quién será su nuevo acompañante. A pesar de que la productora, Gestmusic, y la directora de casting, Noemí Galera, expresaban que no iba a haber grandes cambios y que esperaban que repitiesen todos, la baja de la cantante se suma a la de los Javis, que no serán profesores en 'OT 2018'.