El mito vasco del que habla la canción que Zetak interpretó en euskera en 'La Revuelta' El programa de Broncano sorprendió una vez más con la actuación de Pello Reparaz y su banda, el fenómeno musical euskaldun que llenará San Mamés en junio del próximo año

Silvia Osorio Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:23 | Actualizado 16:24h. Comenta Compartir

'La Revuelta' ha ofrecido en más de una ocasión su escenario a artistas que cantan sus canciones en las diferentes lenguas oficiales, como el 'Xorieri' de Izaro, en euskera, o el 'Mont vetlatori' de La Maria, que homenajeó en valenciano a las víctimas de la dana. Este miércoles, con motivo del Día del Euskera, le tocó el turno a Pello Reparaz, líder de Zetak, con una actuación que ha vuelto a romper moldes en el programa de TVE.

La formación de pop electrónico, un fenómeno musical euskaldun que va a llenar el estadio de San Mamés en dos conciertos con 90.000 personas los próximos 19 y 20 de junio, actuó en pleno prime time e interpretó 'Aralarko Dama' -'La Dama de Aralar'- de su disco Aaztiyen, publicado en 2023.

Acompañado de Leire Colmo (percusión), Iban Larreburu (batería) y Gorka Pastor (sintetizador) y con la colaboración de Grison al inicio con sus famoso beatbox, el artista navarro convirtió el plató de 'La Revuelta' en un escenario en el que se representaron algunas de las tradiciones vascas más populares, como los seres mitológicos o los carnavales.

La Dama de Aralar es la representación de Mari, la «diosa madre» vasca en su aparición en la sierra de Aralar, entre Navarra y Gipuzkoa. Según la leyenda, se trata de la personificación femenina de la Tierra, la reina de la Naturaleza y sus componentes, y habita en cuevas y bosques.

La letra de la canción trata de una «época de cambio y caos» cuando los diferentes personajes mitológicos se enteran del nacimiento de una nueva religión. Entre ellos se encuentran las lamias, mitad mujer mitad animal, los etxejaun, duendes bienhechores y señores de la casa, o el zezengorri, un toro rojo, guardián de las cuevas en las que hay tesoros. Y son precisamente las lamias, según explica el propio autor, las que cantan en el estribillo proclamando en medio de ese caos que, «Si cae la Dama de Aralar, será en tierras navarras».

La reacción en redes

Reparaz aseguró que «ha sido una locura» y el presentador le señaló que en su caso esto tiene un gran mérito, ya que su público objetivo «es menor». El navarro aprovechó para reflexionar y explicó que «es difícil de entender este éxito. Intentamos asimilarlo. Igual soy el puto amo... pero no, no van por ahí los tiros». Tras rascar capas, explicó, «lo que queda es el euskera y la defensa de las lenguas no hegemónicas».

La visita y, posterior interpretación en euskera de la canción, fue muy aplaudida en redes. Incluso, el Athletic escribió en Instagram un mensaje. También se han escrito mensajes por parte de usuarios particulares elogiando a la cadena pública por difundir el euskera como «qué maravilla oír cantar en euskera en RTVE» o ataques y burlas a Ayuso por su rechazo a las lenguas cooficiales. «Ayuso revolcándose en su ataúd porque alguien está hablando euskera en Madriz», ha manifestado un usuario.