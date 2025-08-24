El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Joseba Fiestras posa con un cartel del FesTVal, que este año celebra su 17 edición.

Joseba Fiestras posa con un cartel del FesTVal, que este año celebra su 17 edición.
Joseba Fiestras | Director del FesTVal

«Antes nos miraban por encima del hombro y ahora todos quieren hacer televisión»

En el certamen de Vitoria, al que no irá Netflix, «triunfarán 'Supervivientes All Stars' y 'La Voz', que viene con todos sus coaches»

Sara López de Pariza

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:06

Cada año, Vitoria se convierte durante una semana en capital de la televisión y de las plataformas de 'streaming'; por la alfombra naranja desfilan los ... rostros más conocidos de la pequeña pantalla y la capital alavesa logra proyección nacional durante días. Joseba Fiestras, colaborador de EL CORREO, y su equipo son los artífices de este milagro catódico que celebra su 17 edición del 1 al 6 de septiembre.

