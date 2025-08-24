«Antes nos miraban por encima del hombro y ahora todos quieren hacer televisión»

Cada año, Vitoria se convierte durante una semana en capital de la televisión y de las plataformas de 'streaming'; por la alfombra naranja desfilan los ... rostros más conocidos de la pequeña pantalla y la capital alavesa logra proyección nacional durante días. Joseba Fiestras, colaborador de EL CORREO, y su equipo son los artífices de este milagro catódico que celebra su 17 edición del 1 al 6 de septiembre.

- Empezaron en 2009 como el único festival de televisión del país. ¿La competencia aprieta?

- No es que haya más, es que ahora hay competencia y cuando empezamos no. Lo primero que recibimos fueron muchas críticas, nos dieron hasta en el carnet de identidad. En ese momento la televisión tenía una imagen mucho más negativa de la que tiene ahora, era impensable que el Festival de San Sebastián proyectara una serie y ahora ocurre. Como también pasa en Cannes o Venecia. Antes el cine nos miraba por encima del hombro y ahora todos los directores quieren hacer televisión, nosotros seguimos siendo únicos porque aquí tienen cabida todos los géneros.

-¿Cuáles son los platos fuertes de esta edición?

- Es complicado, porque todo tiene su atractivo. 'MasterChef' por ejemplo es ya un clásico del festival y sabemos que va a funcionar. Esta edición estoy convencido de que van a triunfar 'Supervivientes AllStars' y 'La Voz', que va a venir con todos sus coaches y es algo que todavía no habíamos anunciado. También estarán presentes Movistar, Disney+, Prime...

- ¿Y Netflix?

- No estarán ni Netflix ni HBO, pero no hay ningún problema. Hemos estado en contacto con ellos, pero las plataformas no siguen la dinámica de las cadenas generalistas, que estrenan con el inicio del curso. Estrenan cuando tienen contenido, no siguen ningún calendario.

- ETB presentará una serie de 'true crime' (crímenes reales) con la participación de periodistas de EL CORREO. ¿A qué cree que se debe el éxito de un género en auge?

- A que somos muy morbosos, eso es así. Pero el 'true crime' no es algo nuevo, el programa de mayor éxito durante años en la televisión española fue 'Quién sabe dónde'. En este sentido creo que se ha mejorado mucho, se ha ganado en respeto, seriedad y credibilidad a la hora de tratar estos temas. Ese buen hacer hace que estos formatos sean casi como películas.

- ¿Mantienen el presupuesto de años anteriores?

- Sí, es muy parecido. En torno a los 500.000 euros. El apoyo de las instituciones es fundamental.

- ¿Sienten el respaldo de las tres instituciones vascas por igual?

- La institución que más apoya el FesTVal es el Ayuntamiento. Pero la Diputación de Álava y el Gobierno vasco también suman y el Ministerio de Cultura aporta 100.000 euros. Podríamos mejorar, pero estamos satisfechos.

Internacionalización

- ¿Qué haría con más presupuesto?

- Para empezar, podríamos ampliar días. Este año hemos tenido que rechazar contenidos interesantes porque en una semana no nos entra todo, podríamos sumar un par de jornadas. Además nos gustaría realizar eventos alrededor del festival que tengan que ver con la música, el humor o el espectáculo e incluso llevarlo a otras zonas de Álava. Y con más dinero podríamos conseguir la internacionalización.

- ¿Es su espinita clavada?

- No lo definiría así porque creo que es algo que llegaremos a hacer, pero para lograrlo necesitamos un impulso económico extra. Con 100.000 euros más podríamos traer una estrella o serie internacional con sus protagonistas.

- ¿Volveremos a ver a 'influencers' en la alfombra naranja? ¿Son los que más público atraen?

- Volverán las Twin Melody y estará Carolina Iglesias además de otros 'influencers'. Es la manera de atraer al público más joven y estamos decididos a abrirnos a esas nuevas ventanas.

- ¿Con qué dificultades se encuentran en Vitoria a la hora de organizar el festival?

- El mayor problema es el alojamiento si coincidimos con otro evento. Con dos grandes citas simultáneas la capacidad hotelera de Vitoria se queda corta.

- ¿Qué impacto tiene el FesTVal en la ciudad?

- Kantar Media nos hace todos los años una auditoría para medir el impacto económico y el de la última edición fue de 81 millones de euros. Y a eso hay que sumar que muchas de las personas que vienen aquí vuelven.