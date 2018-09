Ana Milán: «Para hacer bien de malo hay que ser internamente bueno» La actriz Ana Milán nació en Alicante y tiene 44 años. / J. MANTRANA Pide un cameo en 'El cuento de la criada'. Confiesa su fascinación por el doctor Hannibal Lecter. De pequeña se enganchó a 'Falcon Crest' MIKEL LABASTIDA Domingo, 30 septiembre 2018, 00:32

El éxito de títulos como 'Camera Café', 'Yo soy Bea' o 'Física o Química' la han convertido en una de las actrices más conocidas por el público. Además de protagonizarlas disfruta de las series y, por ello, pasa por esta sala de interrogatorios para desvelar sus filias y fobias en la materia.

– Se le acusa de serieadicta, ¿cómo se declara culpable o inocente?

– Culpable, con meditación, alevosía y reincidencia.

– Mucho se habla del doble papel que han hecho James Franco en 'The Deuce' o Ewan McGregor en 'Fargo'. Pero antes que ellos usted hizo lo propio en 'Yo soy Bea'. ¿Le pidieron consejo?

– ¿Está usted de coña, no?

– Un poco. Vamos ahora en serio. ¿A qué serie recuerda estar enganchada de niña?

– Recuerdo 'Falcon Crest' y aún me sobreviene la fascinación, esos viñedos, esa crueldad, esos lujos, esa supervivencia…

– Qué mala era Angela Channing. ¿Cuál es su malvado favorito de todos los tiempos?

– El doctor Hannibal Lecter, porque hasta para ser malo hay que tener clase.

– Ya que a usted le ha tocado alguna vez ese papel, ¿cuál es la clave para convencer al público haciendo de malo?

– Ser internamente bueno, jugar sin que te afecte ni te recuerde a ti, estar dispuesto a explorar eso que a otros les aterra o les da pudor.

– Regresemos a la infancia, ¿David el Gnomo o D'Artacán? Comprendo que es una elección complicada.

– No pienso elegir, porque usted no tiene corazón, soy de la generación EGB, no podría decidirme ante tales iconos, pero habría cenado con D'Artacán.

– ¿Con qué dibujo animado se siente identificada?

– Con Esmeralda, de 'El Jorobado De Notre Dame', por fuerte, valiente, libre y descarada.

– Saltemos a la adolescencia. ¿Kelly o Brenda? A ver si aquí se moja.

– Brenda, sin duda, tenía más demonios por domar.

– ¿Qué profesora era más dura, Lydia Grant de 'Fama' (la de «Queréis la fama, pero la fama cuesta») u Olimpia de 'Física o Química', que usted interpretó?

– Jajaja. Eso no es dureza, la de ninguna de las dos, es exigencia. Para dureza la de algunos que se sientan en el Congreso…

– Por cierto, ¿se parecía la escuela de 'Fama' a las reales a la hora de prepararse para ser actriz?

– Pues encontraría más similitudes de las que imagina, pero sin bailar tanto.

– ¿Qué pasa en las series que luego no sucede en la vida real?

– Que los zombis corren, que las madres preparan desayunos pantagruélicos un lunes cualquiera, que en las mesillas de noche no hay cargadores de móviles… ¿sigo?

– No, no, así está bien. Ya que ha citado el Congreso le preguntaré por uno de los diputados: Pablo Casado. ¿Qué serie le regalaría?

– 'House of Cards', por si no la ha visto…

Guía para principiantes 'El cuento de la criada'. En la república de Gilead las mujeres han perdido sus derechos y su principal finalidad es tener hijos. 'The Good Fight'. Una abogada pierde sus ahorros y debe incorporarse a otro bufete de Chicago.​ 'Girls'. Un grupo de jóvenes tratan de sobrevivir en Nueva York después de terminar sus estudios. 'Vientos de agua'. Narra el fenómeno de la inmigración a través del exilio de un asturiano en 1934 a Argentina y el retorno de su hijo años más tarde. 'Scandal. Serie en torno a una abogada experta manejando crisis y escándalos que trabaja incluso para el presidente de EE UU.

– ¿A qué político de serie votaría?

– A Fitzgerald Grant de 'Scandal'. Porque le puede lo humano sin alejarse de lo divino que conlleva la responsabilidad

– Postúlese para hacer un cameo, con el personaje que la apetezca, en algún título que admire.

– En 'El cuento de la criada'. No existe personaje malo.

– ¿Algún amor seriéfilo confesable?

– Peter Krause interpreta (magistralmente) a Benjamin Jones en 'The Catch', y no es que pudiera enamorarme de él, es que lo estoy.

– Y ahora, dígame tres personajes femeninos que considere referentes. Y ya no le hago elegir más.

– Hannah de 'Girls' por su libertad, Diane Lockhart en 'The Good Fight' por el autocontrol, y Paquita Salas porque si no existiera habría que…

– En sus inicios realizó pequeñas intervenciones en 'Compañeros' o '7 vidas', ¿cómo se siente uno al llegar a una serie de éxito aunque sea por un breve espacio de tiempo?

– Recuerdo la llamada de Luis San Narciso, el director de casting de '7 vidas' para ofrecerme un personaje, recuerdo gritar de alegría en la cocina de mi casa mientras sentía que era la chica con más suerte del mundo…

– Antes de terminar, ¿me recomienda su último atracón seriéfilo?

– Fue 'El cuento de la criada' y casi colapso con el final, pero ¿qué podría reprocharle a esa obra de arte?

– ¿Alguna vez le ha pasado lo de no conseguir engancharse a un título que gusta a todo el mundo?

– Con 'Perdidos' o 'Juego de tronos'… Vete a saber por qué. ¿Por qué no te gusta el chico que le gusta a tu amiga?

– ¿Qué final de serie le disgustó más?

– El de 'Vientos de agua', nunca pude entender que no se le diera la oportunidad que merecía tal obra maestra dirigida por Juan José Campanella y un elenco de actores en estado de gracia absoluta.