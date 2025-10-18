La España de Juan del Val

La España de 1954 en la que Ana María Matute logró el Planeta nada tiene que ver con la de 1986, en la que el ... galardón recayó en Terenci Moix. Aquella se parece poco a la de hoy en día en que el certamen literario ha distinguido a Juan del Val. Todo ha cambiado, también los criterios con los que se conceden los premios.

La España de hoy es la de Sánchez y Ayuso contra todos, la de las idas y venidas de La Oreja de Van Gogh, y la de 'El hormiguero', el programa que lleva casi veinte años emitiéndose y es líder cada noche. En él tiene un papel relevante el último ganador del Planeta y no es algo sencillo. Muchos han sido los que han acompañado a las hormigas.

El escritor empezó allí como guionista para dar el salto a cámara más tarde con un personaje que ha ido construyendo a lo largo de los años y que se caracteriza, entre otras cosas, por su facilidad para meterse en jardines y por la manera descarada con la que se enfrenta a todo tipo de asuntos espinosos. Por eso estoy seguro de que la polémica que ha provocado su elección no le ha sorprendido. Se la esperaba. En el propio agradecimiento de esa noche ya allanaba el camino para lo que vendría: «Se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual».

El personaje funciona. Solo hay que ver la conversación que generan sus intervenciones en redes sociales. O mirar la audiencia que el popular espacio obtuvo el jueves con su visita, un 17,6% de cuota de pantalla, una de las mejores de la temporada. Del Val no deja indiferente a nadie. Y él lo sabe. También lo sabe Pablo Motos. Y, por supuesto, lo saben en Planeta.