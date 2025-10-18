El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El tertuliano y escritor Juan del Val, este miércoles tras ganar el Premio Planeta. EFE

La España de Juan del Val

Crítica de televisión ·

Estoy seguro de que la polémica que ha provocado su elección no le ha sorprendido. Se la esperaba

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:15

Comenta

La España de 1954 en la que Ana María Matute logró el Planeta nada tiene que ver con la de 1986, en la que el ... galardón recayó en Terenci Moix. Aquella se parece poco a la de hoy en día en que el certamen literario ha distinguido a Juan del Val. Todo ha cambiado, también los criterios con los que se conceden los premios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  3. 3

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  4. 4 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  5. 5

    El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»
  6. 6

    La buena hora de Eder Sarabia
  7. 7

    Las monjas del Sanatorio Bilbaíno estudian la venta o traspaso de su clínica de Indautxu
  8. 8

    Un vecino conflictivo: acusado del homicidio de un joven del Pagasarri y absuelto
  9. 9

    Sanidad apunta a los vascos que viven en otras regiones como otra clave del desfase
  10. 10

    Suspendido el juicio por el niño de 11 años que murió tras ser atropellado en Aulesti

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La España de Juan del Val

La España de Juan del Val