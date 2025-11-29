'OT' y 'GH', la cara y la cruz

No es fácil envejecer. Tampoco para los formatos de televisión. Estos no escapan del edadismo y no tienen más remedio que renovarse para sobrevivir. Pocas ... son las excepciones que se salen de esta regla, apenas 'Pasapalabra' y 'La ruleta de la suerte', por los que no pasan los años. Caso diferente es el de los 'talents' y 'realities' que triunfaron a principio de siglo y que han llegado hasta nuestros días con distinto estado de salud. A 'Gran hermano' se le notan las arrugas por todas partes, mientras que 'Operación triunfo' se ha hecho un lifting para mostrarse bien lozano.

El primero ha alcanzado su vigésima edición en Telecinco con unas preocupantes cifras de audiencia y sobre todo con una irrelevancia absoluta. Del segundo es cierto que no existen datos de seguimiento. O mejor dicho no se publican. Las plataformas en eso se mantienen férreas para poder crear su propia burbuja de éxito. De todos modos se pueden analizar otras señales -como los visionados en YouTube, el impacto en redes sociales y el alboroto generalizado cuando los concursantes han salido a encontrarse con su fans- para dictaminar que los triunfitos han vuelto a conectar con su público. Otra cosa es que eso sea suficiente para Amazon.

Pero 'OT' ha sabido incorporar nuevos perfiles, establecer dinámicas diferentes y reforzar su imagen para adaptarse a los tiempos actuales. 'GH' creía que con construir otra casa iba a ser suficiente. Pero no. El formato necesita algo más que cambiar su localización para volver a enganchar a los espectadores. El hecho de que los conflictos resulten repetitivos y que las galas sean larguísimas no beneficia a nadie. Lejos de atraer, disuaden. Los consumos y los intereses han variado, pero en Telecinco no quieren darse por enterados.