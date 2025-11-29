El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 28 de noviembre
Logo Patrocinio
Noemí Galera y Chenoa, en el centro, junto al resto de responsables de ´Operación Triunfo E. C.

'OT' y 'GH', la cara y la cruz

Crítica TV ·

Caso diferente es el de los 'talents' y 'realities' que triunfaron a principio de siglo y que han llegado hasta nuestros días con distinto estado de salud

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

No es fácil envejecer. Tampoco para los formatos de televisión. Estos no escapan del edadismo y no tienen más remedio que renovarse para sobrevivir. Pocas ... son las excepciones que se salen de esta regla, apenas 'Pasapalabra' y 'La ruleta de la suerte', por los que no pasan los años. Caso diferente es el de los 'talents' y 'realities' que triunfaron a principio de siglo y que han llegado hasta nuestros días con distinto estado de salud. A 'Gran hermano' se le notan las arrugas por todas partes, mientras que 'Operación triunfo' se ha hecho un lifting para mostrarse bien lozano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  2. 2 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  3. 3 Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst
  4. 4 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales ha llevado a comer al presidente alemán
  5. 5

    La decisión del Tribunal de Menores de retirar los hijos a una familia que vivía aislada en un bosque divide a Italia
  6. 6

    La exconcejala de Santurtzi implicada en la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida
  7. 7

    La batalla judicial de Janire, la madre de dos niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación
  8. 8

    «El chico atractivo de diez años menos se me acerca para charlar y no podemos evitar besarnos...»
  9. 9 Silvia Intxaurrondo se atreve a hacer la pregunta por la que un periodista italiano fue despedido
  10. 10

    Estos son los cinco héroes condecorados en Euskadi por poner su vida en riesgo para ayudar a otras personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'OT' y 'GH', la cara y la cruz

&#039;OT&#039; y &#039;GH&#039;, la cara y la cruz