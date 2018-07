'Masterchef' ya tiene finalistas Dani, expulsado este lunes, junto a Marta, una de las finalistas. Tras la expulsión de Dani, serán Oxana, Marta, Ketty y Toni los que se jueguen el título la próxima semana JOSEBA FIESTRAS Martes, 3 julio 2018, 08:49

Dicen que las cosas claras y el chocolate espeso, y quizá Dani prestó excesiva atención al dicho y el bombón le salió demasiado pastoso. En la eliminatoria de Masterchef, el repostero de mayor prestigio internacional, Frédéric Bau, creó un maravilloso postre sobre un lienzo que los aspirantes debían replicar. El chocolate era la base del plato y al bombero le salió «demasiado empalagoso», como definió Pepe Rodríguez. Y el postre condenó a Daniel, que fue el último expulsado del concurso antes de la gran final.

Y es que hasta el arte brilló por su ausencia en la creación. «No me preocupa la estética desordenada cuando la ejecución es buena, pero no es el caso», valoró Jordi Cruz antes de dictar sentencia. «Quería hacer algo bonito, pero no me ha salido», se disculpó el joven antes de despojarse del delantal y abandonar los fogones. «Me da mucha pena porque había puesto mucho esfuerzo, pero me voy muy contento y voy a seguir con la cocina a muerte», advirtió mientras se ajejaba de los focos.

Ketty y Toni fueron los primeros finalistas tras triunfar en la prueba de exteriores, que se desarrolló en el Alma Sensai, el club privado femenino más distinguido de Madrid. Y es que el reto rendía homenaje a las mujeres de la gastronomía española. Los aspirantes tenían que elaborar un menú de cuatro platos compuesto de flor de alcachofa confitada con brandada de bacalao y pan de ajo-perejil; salmonete con rabitos de cerdo y mahonesa de encurtido; pichón de bresse con reposado de ensalada líquida de guisante y foie asado; y una versión de un Ferrero Rocher de postre. 15 de las mejores gourmets españolas -chefs, metres, sumilleres y críticas gastronómicas- fueron su público. Marta y Oxana no pasaron el reto y se vieron abocadas al desafío final, que ambas superaron con nota convirtiéndose en finalistas.

La noche comenzó dulce. En el primer reto, los aspirantes tenían que reproducir espectaculares postres de cinco grandes reposteros. Fue Miri, concursante de 'MasterChef 5', la que les echó una mano dándoles consejos que unos supieron aprovechar y otros, no. Valentina Lorieto, Ana Lucía Jarquín, Xavi Donnay, Montse Abellà y Javier Aguiar fueron los pasteleros que brindaron su arte a los aspirantes. El mejor de este desafío, además de una ventaja en la prueba exterior, conseguía un premio de alcance: un puesto de trabajo durante un año en las cocinas del Complejo Catalonia Bávaro en República Dominicana.

Y fue Oxana la que se llevó el gato al agua. La rusa no podía ocultar su emoción al saberse ganadora y las lágrimas afloraron después de tanto nervio. La semana que viene la simpática rusa, Marta, Ketty y Toni se la jugarán en la gran final de esta emocionante edición, una gala especial a la que asistirán los familiares y amigos de los finalistas, además de todos los participantes en el concurso que se han caído por el camino.