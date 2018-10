Marta Robles: «'Cuéntame' es la serie que mejor ha narrado nuestros últimos años» La escritora Marta Robles / R. C. Hizo cameos en 'Farmacia de guardia' y 'Los ladrones van a la oficina'. 'Twin Peaks' le pareció insufrible. Si el detective Roures de sus novelas protagonizase una serie le pondría el rostro de Javier Bardem MIKEL LABASTIDA Sábado, 20 octubre 2018, 23:47

Acaba de publicar la novela 'La mala suerte', de nuevo protagonizada por el detective Roures, que esta vez investiga la desaparición de una joven en Mallorca. Periodista y escritora, recientemente ha colaborado en los programas 'Amigas y conocidas' y 'Espejo público'.

- Se le acusa de serieadicta, ¿se declara culpable o inocente?

- Inocente. Soy mucho más lectora que serieadicta. Me temo que las dos cosas no caben por cuestión de tiempo y yo elijo la lectura.

- ¿Hubo alguna serie a la que se enganchó de niña?

- A 'Hombre rico, hombre pobre'. Es la que más recuerdo, entre muchas otras. Me gustaba porque enfrentaba dos personajes, dos mundos, dos diferentes suertes, en una misma familia. Y luego tenía un malo sublime: el inolvidable Falconetti.

- En su última novela, 'La mala suerte', recurre de nuevo al detective Toni Roures iniciando así una serie. ¿Siempre pensó en dar continuidad al personaje?

- No hice nada con premeditación. Roures me encontró, me dio muchas satisfacciones y decidí darle otra oportunidad para que siguiera creciendo. Y vaya si lo ha hecho. Estoy muy satisfecha. Roures cada vez me gusta más.

- Imagine que el detective diese un salto a la pantalla. ¿Qué rostro le pondría?

- Pues la verdad es que me cuesta. Una de las cosas que me gusta de la lectura es que los personajes no tienen rostro o al menos no tienen un rostro definido. Yo aún no sé exactamente que cara le pondría. Hay muchos actores que me han 'propuesto' ya. José Coronado, Luis Tosar… A mí me gusta mucho Bardem, aunque es más joven que Roures… pero siempre se le puede envejecer ¿no?

- ¿Cuál es su detective favorito?

- Philip Marlowe de Chandler, porque es incomparable. Y encima en el cine es Humphrey Bogart, así que… Pero mis recuerdos de infancia los asocio con Colombo, Banachek, Kojak y con Sherlock Holmes, que también me gusta mucho, claro… Aunque infinitamente menos que Marlowe.

- ¿Por qué cree que funcionan tan bien las series de misterio?

- Pues porque a todos nos gusta ser un poco investigadores y pensar que podemos resolver los enigmas con facilidad y porque los sentimientos que reproducen tienen mucho que ver con los reales. Además nos muestra la sociedad sin tapujos y nos enseña un mal enorme que a veces nos consuela del mal pequeño que nos rodea.

- ¿Recuerda algún título de este género al que haya estado especialmente enganchada?

- Me gustaba mucho 'Expediente X', por lo sobrenatural, un género que me suele gustar más en peli que en lectura.

- ¿Se identifica con algún personaje de serie?

- Pues quizás con la abogada Joyce Davenport, de 'Canción triste de Hill Street' por una cierta serenidad que siempre se rompía cuando empatizaba con alguien. Vamos que parecía que no le tocaba nada, pero era de lo más vulnerable. Como yo.

- Y si le ofreciesen un cameo en cualquier serie, ¿se atrevería?

- Hice uno en 'Farmacia de Guardia' y otro en 'Los ladrones van a la oficina', lo suficiente para comprobar que soy una pésima actriz. Preferiría no tener que hacer más.

- Entonces le pongo en otro compromiso. Elija una serie que llevaría a los colegios y exigiría pase obligatorio.

- 'Planeta Azul'. Si algo es importante ahora, es concienciar a los chicos de que hay que cuidar el planeta y más si cabe los misteriosos y bellísimos océanos.

- ¿A qué personajes reuniría en una mesa para cenar con ellos?

-A los de 'Cuéntame', que en general son todos amigos. Tendría mil temas de los que hablar, la historia vivida de nuestros padres, la nuestra… Me faltarían horas.

- ¿Qué producción de éxito se le ha atragantado?

- 'Twin Peaks' era insufrible.

- 'Heridas abiertas', el último éxito de HBO, plantea una relación tóxica entre una madre y su hija. ¿Por qué el tema de las diferentes maternidades suele ser un tabú que cuesta tanto abordar en cualquier ficción?

- Las malas relaciones entre madres e hijas siempre interesan. Supongo que debe de ser una manera de consolarse y decir 'yo no soy tan mala madre o tan mala hija'. La maternidad es quizás la herramienta más poderosa del ser humano y, curiosamente, pertenece a la mujer. Quizás por eso el hombre la ha temido tanto desde el inicio de su historia.

- ¿Qué personaje de serie le gustaría haber escrito?

- De nuevo, Philip Marlowe porque es un impertinente y un cínico, pero también un sentimental en el que confiar. Pero vamos, estoy muuuuy contenta con mi Roures, un hombre solo adicto a los analgésicos y, en todo caso, a la lealtad…

- ¿Qué serie le regalaría a Pedro Sánchez?

- 'Juego de tronos'. ¿Hace falta decir por qué? Creo que no.

- ¿Y cuál le parece que retrata mejor la sociedad actual?

- Desde luego la que mejor define la sociedad estadounidense es 'Los Simpsons', sin ninguna duda. La que mejor ha narrado nuestros últimos años, 'Cuéntame'.

- ¿Su último atracón seriéfilo?

- 'El joven papa'. Los actores sublimes y los escenarios espectaculares. Además tenía mensaje. Yo lo necesito.

- ¿Qué final le decepcionó más?

- 'Los Serrano'. Hasta el propio Resines renegó públicamente de ella.