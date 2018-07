Marta, ganadora de 'Masterchef 6' La joven nutricionista madrileña se alzó con el triunfo, mientras su 'hermana' cubana Ketty lograba la segunda posición del certamen JOSEBA FIESTRAS Martes, 10 julio 2018, 07:25

«Eres una persona preciosa por dentro y por fuera», ponderó Jordi Cruz, el juez más duro de 'Masterchef'. La lisonja sonreía a Marta, la joven aspirante cuya pasión por los fogones la llevó a convertirse en la ganadora de la sexta edición del concurso de TVE. La madrileña de 22 años se presentaba en su día como una amante del dulce y su amor por los alimentos fue la causa de que se especializara en Nutrición y Dietética. Un gazpacho muy especial, una caldereta de salmonete y langosta y unos macarons de frambuesa rellenos la condujeron al triunfo. Emocionada y radiante, la muchacha celebró su victoria junto a sus padres y su novio.

Ketty apuntaba maneras y optó por sabores caribeños en su menú, pero no acabó de convencer al jurado y se quedó a las puertas de la gloria. La cubana residente en Pontevedra llegó a España conociendo solo el arte de la cocina tradicional de su abuela, pero su paso por el programa ha enriquecido notablemente su sapiencia culinaria. Además de sus seres queridos, los ex concursantes de esta edición arroparon a las duelistas y entre ellos destacaban Víctor y Sofía (el 'alcalde' y la 'alcaldesa')que por fin confirmaron su relación con un beso ante las cámaras.

Oxana, la rusa experta en repostería, y Toni, el único finalista masculino, no pasaron la prueba de exteriores que en este caso se celebró en la provincia de Toledo, en las cocinas del restaurante El Bohío, un modesto bar de carretera familiar transformado en templo gastronómico, donde el chef Pepe Rodríguez hace magia en la cocina desde hace tres décadas. A ella le falló un ajoblanco y él se bloqueó desde el primer momento. El trío debía elaborar un menú degustación de seis platos con un intenso sabor a Castilla-La Mancha que degustaron los ganadores de todas las ediciones de 'MasterChef'.

Ketty fue la mejor y ello le llevó al gran duelo final. Antes, Marta se había convertido en la primera finalista gracias a su fantástica reproducción de dos recetas de los chefs del restaurante Disfrutar, Oriol Castro y Mateu Casañas, considerado como uno de los veinte mejores del mundo. Y la prueba no fue fácil, ya que debían trabajar siguiendo el ritmo y las indicaciones de Castro, que cocinó ante ellos a una velocidad considerable.

Marta, durante una de las elaboraciones que realizó ayer.

«Los concursantes te han tomado como referencia y tú, como buena compañera, les has ayudado», expresó Jordi sobre la actitud de Marta, a la que alabaron no solo su virtuosismo culinario, sino su actitud personal. A Toni, sin embargo, le cayó la del pulpo por no saber controlar sus arrebatos: «Lo hemos hablado muchas veces y no puede ser que por un defecto técnico te líes a patadas con los muebles», reprendían los jueces al valenciano, al que le reprocharon que muchos de sus errores «son fruto de la mala gestión de tu mala leche».

La ganadora recibió el clásico trofeo, 100.000 euros y la oportunidad de publicar su propio libro de recetas, además formarse con el Máster en Cocina, Técnica y Producto impartido por Basque Culinary Center, en San Sebastián, la primera Universidad Gastronómica de España. La fiesta acabó a las tantas de la madrugada con risas, lágrimas emotivas y mucho confetti.