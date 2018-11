Marilia, octava expulsada de 'OT' Marilia, última expulsada de 'OT'. / TVE Marta y María acabaron nominadas en una gala en la que el jurado confesó que cada vez es más complicado e injusto elegir a los peores JOSEBA FIESTRAS Jueves, 22 noviembre 2018, 08:36

«Hoy no merece haber cuatro nominados», se lamentaba Joe Pérez-Orive desde la mesa del jurado ante el caudal de talento que derrochaban los concursantes de 'OT'. Quedan pocos y cada vez es más difícil seleccionar a los peores. Lejos quedan las polémicas, las broncas y las quejas, el formato sigue su cauce y, si bien es cierto que quizá los elegidos este año no tienen el carisma que dilapidaban los del año pasado, el embudo final está centrando los tiros y sus estrellas comienzan a brillar.

Marilia y Marta se la jugaban sobre las tablas. La primera cantó 'Only Girl (In The World)', de Rihanna, y cosechó aplausos, aunque no tantos como la malagueña, que con el 'I Want To Know What Love Is', de Foreigner, sedujo al respetable que la salvó de la quema. Marilia se despidió resignada, «mi paso por este programa ha sido una pasada», declaró antes de despedirse de sus compañeros. No pasará mucho tiempo para que vuelva a verlos ya que la semana que viene los 16 aspirantes volverán a encontrarse para estrenar el himno de esta edición: 'Somos'.

No es justo, según el tribunal, pero así son las cosas. Tras las actuaciones llegaba el momento de las nominaciones y el jurado volvía a expresar su descontento; aún así cumplieron su labor. Miki cantó en catalán 'Una lluna a l'aigua', de Txarango, y tan bien sonó que se convirtió en el favorito de la velada. «En ninguna gala te hemos visto disfrutar tanto como hoy», brindó Ana Torroja antes de que el joven inaugurara la pasarela. Detrás cruzó Natalia, «la perfección», según Pastora Soler, invitada entre los expertos de esta semana. Las que no lograron atravesarla fueron Marta y Julia, cuyos temas no acabaron de seducir. «Es esencial que creas en ti. Tienes compañeros que están un punto por encima porque ellos se lo creen», avisaron los entendidos a Marta antes de nominarla. Lo de Julia era otra cosa: «Uno de los dramas de este concurso es que tus cuerdas vocales no estén bien, tienes que concentrarte en cuidar tu maravillosa voz», le recomendó Joe.

Alba, con 'Allí donde solíamos gritar', de Love of Lesbian, convenció de nuevo. «Eres la voz con más personalidad del grupo, enganchas», piropeó Torroja. Y tres cuartos de lo mismo ocurrió con Sabela, que interpretó 'Next To Me', de Emili Sandé, y recibió lisonjas por ello. «Eres una de las concursantes que más ha evolucionado», brindó el cuarteto encargado de juzgar. Por el contrario, Famous y María se quedaron con las ganas. El primero acometió el reto de meterse en la piel de Lucho Gatica y abordar el mítico bolero 'El reloj'. «Te ha faltado emoción», regañó Manuel Martos. Y a ella, que encaró el 'Amorfoda', de Bad Bunny, tampoco le salió redondo. «Has sobreactuado y quizás lo hayas hecho para ocultar tu debilidad en el canto», decretaron.

Al final, los profesores, muy satisfechos con el resultado del show –«el esfuerzo que habéis hecho esta semana ha sido espectacular», regaló Noemí Galera-, salvaron a Famous. Y el cariño de sus compañeros esta vez fue para Julia, de modo que son María y Marta las que quedan expuestas a los votos del público.