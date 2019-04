María Jesús Ruiz gana 'GH Dúo' pese a los abucheos del público María Jesús Ruiz, tras conocer que ha ganado el concurso. / TELECINCO La modelo derrotó en la final a Kiko Rivera, que logró el premio de que su madre, Isabel Pantoja, le visitara en la casa de Guadalix JOSEBA FIESTRAS Viernes, 12 abril 2019, 07:21

«Digan lo que digan, esto no es tongo», proclamaba Jordi González minutos después de dar a conocer el veredicto de la audiencia. Maria Jesús Ruiz fue la elegida por el público y lució de nuevo corona, esta vez la de ganadora de 'GH Dúo'. Y Kiko Rivera, su contrincante, la felicitó educado. Ni la histórica visita de su madre a Guadalix impidió su derrota. Y es que Isabel Pantoja ya está dando sus primeros pasos en Telecinco tras la firma del contrato que la vincula a la cadena privada. «¡Ostia!», exclamó su hijo al verla entrar en la casa desde el confesionario. «¡Te has salido! Si es que eres real, tu eres transparente, vida mía», brindaba la tonadillera a su vástago abrazándolo con mimo. Besos, ternura y 'Supervivientes'. Porque la madre anunció a su 'pequeño del alma' que se iba a la isla de los famosos. «Lo va a bordar porque ella ha sido superviviente durante muchos años», razonó el joven.

El presentador aprovechó la ilustre visita para preguntarle cómo se había sentido al ver a Kiko confesar su adicción a las drogas. «Cuando lo contó me quedé en shock, pasé una noche horrible, pero luego me sentí tan orgullosa de él…», explicaba la cantante mirándole con ojos tiernos. «Lo importante es que está bien porque nos costó mucho –declaraba Isabel-. Yo lo dejé absolutamente todo por estar con él y con mi nuera, mi Irene de mi alma a la que adoro. No me separé de mi hijo ni un solo segundo. Y hoy está sano. Se puede». Y la audiencia aplaudió el optimista discurso.

'Sálvame'

Ya en plató, Kiko y María Jesús se enfrentaban a los vídeos que reflejaban su paso por el formato. Y ella era la peor parada. «Durante 24 horas he pensado que María Jesús es intensa, después de ver esto creo que es mentirosa y exagerada», acusaba el Dj a la Miss. Y la madre de la muchacha (que no muchachita) saltaba como tigre a la caza de su presa. Y Jordi aprovechaba para preguntar a Juani qué le quería decir a su hija sobre los hombres de su vida. «Eso se lo diré en privado», rehuía la mamá. Y la esquiva respuesta soliviantó al presentador. «Cuando uno en la tele dice que lo dirá en privado significa que quiere hablarlo cobrando», arremetía. Al final, periodista y defensora acabaron apostándose una cena. Se notó un poco que a Jordi no le cae muy bien la 'mami' de María Jesús, que se volvió a su asiento dolida. «Me siento ofendida por Jordi», sollozaba.

La gala estaba a punto de finalizar cuando González instó a los duelistas a que se definieran el uno al otro. «Es un gran jugador», dijo María Jesús de Rivera. Él, mirándola a los ojos, no dudó en calificarla irónicamente como «una gran actriz». Los aplausos del respetable parecían dar la victoria al hijo de Paquirri, pero un giro de guión alteró el final. El nombre de María Jesús Ruiz salió del sobre y el maletín de los 100.000 euros se lo llevó la modelo, no sin antes simular un desmayo y reivindicar, una vez más, su sobreactuado talento teatral.

Se acaba 'GH Dúo', pero la casa sigue viva. Ahora resulta que los colaboradores de 'Sálvame' van a ocuparla durante un largo fin de semana. Rafa Mora y Lidya Lozano fueron los primeros en pisarla. Y el presentador, al que no se le escapa una, no quiso despedirse sin lanzar una pullita a la competencia. «Para que os hagáis a la idea de lo que ha sido esto, ayer hubo una final de un programa importante y dio un 18, mientras nosotros en la semifinal hacíamos un 26», informó con cierta sorna. Un dardo para 'La voz' un tanto innecesario.