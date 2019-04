María Jesús Ruiz aborda la final de 'GH Dúo' «destruida por dentro» Telecinco La modelo se las verá con Kiko Rivera en la última gala del concurso, tras las expulsiones de Alejandro Albalá y Juan Miguel Martínez JOSEBA FIESTRAS Jueves, 11 abril 2019, 02:42

Se cumplieron los pronósticos. María Jesús Ruiz y Kiko Rivera se la juegan en el último duelo de 'GH Dúo'. En su afán por alargar la trama y exprimir a tope la gallina de los huvos de oro, Telecinco decidió que la final del concurso tendría dos partes. «Me va a dar un jamacuco», exclamaba el hijo de Isabel Pantoja al enterarse de que tenía que prolongar su estancia en la casa 24 horas. Antes, Juan Miguel Martínez y Alejandro Albalá habían sido desalojados de Guadalix ocupando la cuarta y la tercera posición, respectivamente. Y, como buen 'culebrón', los conflictos duraron hasta el último minuto.

La gala comenzó mostrando al respetable el drama que sobrelleva María Jesús como puede. «Yo lucho de forma unilateral –explicaba la muchacha en uno de sus confesionarios-, hago mi camino de forma independiente y detesto a los pelotas». Y la sentencia, cómo no, iba aderezada con aspavientos y lágrimas exageradas. Desde el escondido rincón, la Miss 'daba cera' a sus contrincantes acusándoles de 'peseteros'. «Si no hubiese un premio económico no se habrían metido tanto conmigo», argumentaba sollozando. El climax llegó cuando la andaluza, cual Escarlata O'Hara en 'Lo que el viento se llevó', proclamó a los cuatro vientos que se sentía muy destruida por dentro. «Estoy harta de que me odien», gemía sin consuelo.

Alejandro Albalá no parecía muy convencido del pesar de la modelo y ésta atacó con fuerza al chico. Y se armó la de San Quintín con reproches variados. Kiko decidió meterse en el jaleo y osó tildar a su contrincante de «muchachita», y el apelativo indignó sobremanera a María Jesús que, una vez más, sacó el pañuelo. En plató, la madre de la actriz se sumó a la farsa abandonando el estudio entre lágrimas. Y Jordi González tuvo que ir a buscarla. «Todo el mundo llora en esta familia», ironizó el periodista. Y la definición de la escena la brindó Rivera desde la casa: «Es que esto parece una telenovela en vez de Gran Hermano», soltó provocando la risa de la audiencia.

Más desdichas. Las llegadas a Telecinco de Juan Miguel y Albalá fueron muy distintas. Mientras el peluquero pasaba prácticamente desapercibido (quizá emulando sus tres meses de concurso), el chico debía enfrentarse a demonios que no esperaba. Para empezar, Sofía (su ex) le aguardaba con cara de pocos amigos. Y el presentador le puso en pantalla la portada de una revista en la que su 'amor' afirmaba ser «una víctima anulada como persona». Y Alejandro se revolvió en el asiento prometiendo demandas a tutiplén. Pero aquello solo era el principio del calvario. Superado el trance de la navarra, al muchacho le tocaba enfrentarse a su propia familia. Su padre ha realizado varias declaraciones atacando a su madre y a su hermana, y ésta última tuvo que ser evacuada del plató con un ataque de ansiedad. Albalá, medio en shock, se reía nervioso y mantenía el tipo como podía. Veremos por dónde deambula su 'culebrón'.

Por lo demás, Kiko y María Jesús se preparan para su última jornada en Guadalix. El primero asegura que 'GH Dúo' le ha cambiado prácticamente en todo, «soy una persona nueva», sostenía. Ella, por su parte, insistía en sus calamidades, aunque ya más relajada admitió que su adversario le parecía «una persona excelente». Como dijo Jordi: «¡Menudo duelo en la cumbre nos espera!».