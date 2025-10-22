Malú y Mika, dos artistas unidos por 'La Voz': «Es de las cosas más enriquecedoras como persona» Ambos cantantes son los 'coaches', junto a Sebastián Yatra y Pablo López, del veterano concurso musical de Antena 3

Cuenta la cantante Malú que ella es su espectadora más dura. La más veterana de 'La Voz' no se ve por televisión. «Creo que nosotros siempre somos nuestros peores espectadores», admite la artista, que repite una edición más como 'coach' en este concurso musical que Antena 3 emite en la noche de los viernes (22:00 horas). No obstante, aprendió a superar «esa barrera» de autoexigencia. «Empecé a exponerme en la música cuando me quedaban tres días para cumplir 16 años. He cumplido 43 y, como evolución natural de la vida, creo que es fundamental que las cosas me den un poco más igual», confiesa.

A su lado un debutante, el compositor británico-libanés Mika. «Cuando me llamaron para hacerlo, fue un momento surrealista. Pensé que era una broma», admite el autor de grandes éxitos de la música, como la canción 'Grace Kelly'. Este dúo musical comparte programa con otros dos cantantes, Sebastián Yatra y Pablo López, encargados de apretar el botón del sillón rojo de 'La Voz' para girarse y elegir al concursante con el quieren formar un equipo. En su última entrega, el espacio presentado por Eva González lideró ante sus rivales con un 13,4% de cuota de pantalla y más de 1,1 millones de espectadores.

Para Malú, este programa, al que llegó hace trece años, es un «constante aprendizaje». Entonces compartió plató con David Bisbal, Rosario Flores y Melendi. Recuerda el «miedo» que sintió cuando le ofrecieron el proyecto. «Cuando arrancaba 'La Voz', los artistas trabajábamos detrás de nuestros pies de micros, de nuestros instrumentos y mostrábamos nuestras canciones y nuestras formas de hacer, pero todo lo que fuera un punto más allá nos daba terror», desvela.

«Ahí empezamos a aprender que la gente quería mucha más música de la que se le estaba dando la oportunidad de tener», reflexiona la artista, para quien el formato ha sido «de las cosas más enriquecedoras» que ha hecho como profesional y persona. «Como ser humano, te abre muchos chacras de emoción», agrega la madrileña.

«El miedo es una droga dura»

El debutante es Mika que apostó por el proyecto aunque en un primer momento no controlara el idioma, claro que él ya había formado parte de este programa musical en su versión francesa. A ojos del solista 'La Voz' en nuestro país es «una mezcla de España y Latinoamérica». «Tienes toda la cultura española, el flamenco, y tienes toda la parte internacional. Cultural y musicalmente hablando, es una cosa mucho más grande que en otros países», apostilla.

Señala también el cantante y compositor que participar en esta producción ha sido «un 'shock', pero también una provocación para aprender algo nuevo, y eso es un privilegio que normalmente tienes cuando eres adolescente». «Cuando tienes 42 años, normalmente no aprendes algo provocado por una oportunidad y del miedo. Y el miedo es delicioso cuando necesitas aprender algo nuevo. Para nosotros, el miedo es una droga dura», expone.

Ambos cantantes comparten admiración el uno por el otro. Para Mika, Malú «parece la más dura, la más cabezota, difícil y a veces, demasiado difícil, y la verdad es que es la más generosa». «Finge que actúa con la cabeza, pero la verdad es que es una cantante que reacciona con el corazón», dice el británico-libanés.

En cambio, la artista ve en Mika «un gran descubrimiento» porque «es una persona que sabe estar en todas las circunstancias». «Tiene aura y energía de estrella. Conoce el humor, sabe hablar, tiene empatía, es humilde y tiene un talento artístico brutal», valora. «Cada vez que abre la boca, pensamos: 'el que no hablaba español nos ha matado a todos'», comenta entre risas.

La clave para triunfar, según MIka, es «hacer algo único». «Ahora puedes identificar tu nicho y hacer una cosa que sea casi extrema para desarrollar un público fiel que sea tuyo. Eso se hace sin el permiso de la industria, pero solo si eres demasiado diferente y único», concluye.