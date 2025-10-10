El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Makusi celebra este sábado su fiesta anual con entrada libre en el BEC

Las familias podrán disfrutar de una oferta de actividades en las que estarán presentes los principales protagonistas de la plataforma

E. C.

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:56

Comenta

Makusi, la plataforma digital en euskera de EITB para el público infantil y juvenil, celebrará este sábado su gran fiesta en el BEC! de Barakaldo, de 11.00 a 17.00 horas. Según ha informado la cadena pública, habrá una amplia oferta de actividades en las que estarán presentes los principales protagonistas del universo Makusi.

La entrada es libre y quienes se acerquen al pabellón 2 del recinto ferial podrán disfrutar de un amplio espacio de 10.000 metros cuadrados, donde encontrarán espectáculos, hinchables, ludoteca, rincones para pintar, zona de psicomotricidad, talleres, manualidades y parque de aventura.

Los patrocinadores también traerán propuestas lúdicas, entre ellas Kaiku Baserria, Klima 360º y Klima Azoka de Ihobe, y juegos de la mano de Garbiker.

A lo largo de la jornada se sucederán los espectáculos de teatro, danza y música con los payasos Potx eta Lotx a partir de las 12.30 horas. A las 14.00 horas, Loa eta Laia estrenarán espectáculo en primicia y a las 15.30 horas, los actores y actrices de la serie Go!azen ofrecerán una actuación musical especial.

Una vez termine la fiesta en el pabellón 2, el Bizkaia Arena acogerá el gran preestreno, en pantalla gigante, de Go!azen. La apertura de puertas será a las 16.30 y el acto arrancará a las 17.30 horas, con presencia de los protagonistas. Las entradas están a la venta y lo recaudado irá destinado a EITB Maratoia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  4. 4

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  5. 5 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  6. 6 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  7. 7

    Desalojan a 60 okupas de una nave de Zorrozaurre tras inundarse el edificio
  8. 8

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  9. 9

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  10. 10

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Makusi celebra este sábado su fiesta anual con entrada libre en el BEC

Makusi celebra este sábado su fiesta anual con entrada libre en el BEC