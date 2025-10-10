Makusi celebra este sábado su fiesta anual con entrada libre en el BEC Las familias podrán disfrutar de una oferta de actividades en las que estarán presentes los principales protagonistas de la plataforma

E. C. Viernes, 10 de octubre 2025, 16:56 Comenta Compartir

Makusi, la plataforma digital en euskera de EITB para el público infantil y juvenil, celebrará este sábado su gran fiesta en el BEC! de Barakaldo, de 11.00 a 17.00 horas. Según ha informado la cadena pública, habrá una amplia oferta de actividades en las que estarán presentes los principales protagonistas del universo Makusi.

La entrada es libre y quienes se acerquen al pabellón 2 del recinto ferial podrán disfrutar de un amplio espacio de 10.000 metros cuadrados, donde encontrarán espectáculos, hinchables, ludoteca, rincones para pintar, zona de psicomotricidad, talleres, manualidades y parque de aventura.

Los patrocinadores también traerán propuestas lúdicas, entre ellas Kaiku Baserria, Klima 360º y Klima Azoka de Ihobe, y juegos de la mano de Garbiker.

A lo largo de la jornada se sucederán los espectáculos de teatro, danza y música con los payasos Potx eta Lotx a partir de las 12.30 horas. A las 14.00 horas, Loa eta Laia estrenarán espectáculo en primicia y a las 15.30 horas, los actores y actrices de la serie Go!azen ofrecerán una actuación musical especial.

Una vez termine la fiesta en el pabellón 2, el Bizkaia Arena acogerá el gran preestreno, en pantalla gigante, de Go!azen. La apertura de puertas será a las 16.30 y el acto arrancará a las 17.30 horas, con presencia de los protagonistas. Las entradas están a la venta y lo recaudado irá destinado a EITB Maratoia.

Temas

Euskal Telebista