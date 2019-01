«Los Lobos serían unos grandes agentes de 'El Ministerio del Tiempo'» El presentador de 'Boom', Juanra Bonet. / R. C. Le gustaría aparecer en 'Doctor Who', de la que revisa capítulos a menudo. Llevaría a 'Boom' a la pandilla de 'The Big Bang Theory'. Le dio pereza ver 'The Wire' MIKEL LABASTIDA Sábado, 26 enero 2019, 23:21

Actor y presentador, causa sensación cada tarde en Antena 3 al frente de 'Boom'. Y muy pronto también formará parte del equipo de 'La Voz Kids'. Juanra Bonet (Barcelona, 44 años) saca tiempo para ver series y para protagonizarlas. La última en la que ha participado es 'Gente Hablando', un trabajo de Álvaro Carmona de seis capítulos independientes y autoconclusivos que se puede disfrutar en Flooxer.

- Se le acusa de serieadicto, ¿se declara culpable o inocente?

- Solo me declaro culpable si la condena es ver series.

- ¿Qué serie no podía dejar de ver de niño?

- Estaba muy enganchado a 'El gran héroe americano', esa especie de Súper López yanqui.

- ¿Y de adolescente? ¿Era más de 'Sensación de vivir' o de 'Salvados por la campana'?

- Era de 'sit-coms', como 'El príncipe de Bel Air'. También veía 'Primos lejanos', cuando el Plus estaba abierto. ¿Te acuerdas que había momentos en que emitían en abierto, no?

- Claro. ¿Y no hay ninguna comedia a la que no le encontrase la gracia?

- No quiero ser políticamente correcto pero es que cuando no le ves la gracia a alguna serie seguramente no sea porque no la tiene, sino porque no está hecha para ti. Es tan subjetivo lo del humor...

- No se trata de restar méritos a nadie, solo de identificar sus preferencias...

- Si tengo que escoger quizás las series que se esfuerzan por ser absolutamente blancas son las que menos me atraen. Pero entiendo que tienen su público y es necesario que existan.

- ¿Le ha pasado alguna vez que le recomendasen mucho un título y luego le decepcionase al verlo?

- Más que decepción hay algunas series que me dan pereza, como 'The Wire'. La empecé un par de veces y no conseguí seguir... Tengo el tiempo muy justo y pienso bien en qué destinarlo.

- ¿Y cuál ha sido el último atracón al que ha dedicado ese tiempo?

- De no parar 'Doctor Who', hago mucho eso de 'rever' capítulos. De la última vi el primer episodio y luego se me olvidó... Eso es muy mala señal porque soy muy, muy fan.

- ¿A qué personajes llevaría a participar a 'Boom'?

- A los de 'Big Bang Theory' y que compitiesen contra los chicos de 'Friends'. Eso sería fantástico.

- Y si tuviese que trasladar a Los Lobos a alguna serie, ¿cuál elegiría?

- Serían perfectos para 'El Ministerio del Tiempo', tienen unos conocimientos de historia vastísimos para ser unos grandes agentes.

- A ver si toma nota Olivares. Recuerde que Jordi Hurtado apareció también como agente en la serie. Menudos 'crossover' se podrían hacer. Por cierto, ¿usted es disciplinado viendo capítulos o es de los que no pueden parar?

- Suelo tener problemas, no puedo parar... Lo veo todo hasta el último de los créditos cuando me engancho.

- ¿Con qué personaje de dibujos animados se siente identificado?

- Me sale más uno con el que espero no identificarme nunca, el padre de familia de 'Rick and Morty'. No quiero nunca verme así.

- ¿En qué serie de cualquier época le gustaría hacer un cameo?

- 'Doctor Who' a muerte.

- ¿En alguna temporada?

- Con David Tennant, eso sin duda. Me conformo con cualquiera pero con él me gusta especialmente, me cae muy bien. Fíjate que yo veía la serie con tanta atención que me planteaba incluso que podríamos ser amigos. Me daba la sensación de que lo conocía. Y mira, en una ocasión, en un capítulo lo observé interactuar con una actriz y me dio la sensación de que se la estaba ligando aunque la trama no tuviese nada que ver con eso. Al acabar me metí en internet y me enteré de que se habían conocido en ese episodio y es su mujer.

- ¿Qué muerte de 'Juego de Tronos' le dolió más?

- La primera, la decapitación de Ned Stark. Después de esa ya te esperas todo. Esa sí que impactó de verdad. Luego me hizo feliz cuando envenenaron al niño loco. Qué enfermizo es el autor para que tú te alegres de eso...

- Si tuviese que recurrir a un matón de serie para que le sacase de un apuro, ¿cuál sería?

- En 'Counterpart' había una asesina que era bastante buena... Aunque luego todos los asesinos a sueldo de las series se ablandan, al final los guionistas les sacan el lado humano.

- ¿Qué pasa en las series que luego no sucede en la vida real?

- En las series todo tiene que tener un plan y en la vida nada está tan planificado...

- ¿Qué serie le regalaría al líder de Vox?

- Todas. Es muy importante que vean series de ficción históricas todos los líderes políticos. Que vean muchas y con maneras de pensar diferentes.

- ¿Se tumbaría en el diván de 'Frasier'?

- Sí, no sería en el diván más raro en el que me he tirado.

- ¿Qué final de serie le decepcionó más?

- El tapón. Empecé a gritar ¡¡un tapón!! Qué mal. Qué cabrón J. J. Abrams lo que hizo con 'Lost'. Y el tapón, tío, el tapón...