Llega 'Apostrophes'

El quítate tú para ponerme yo (para poner a los míos) es el imperativo categórico de los cambios en RTVE. Es decir, de los cambios en el Gobierno. No vamos ahora a extrañarnos de que quiten a Sergio Martín de 'Los desayunos' o a Víctor Arribas del '24 horas', igual que quitaron a Ana Pastor. Ahora sabemos que 'Amigas y conocidas' no va a continuar la próxima temporada. En verano se emite presentado por Berta Collado, la sustituta de Inés Ballester, y con gente como Marta Nebot, que lo mismo sale en el programa de TVE que en 'Ya es mediodía' de Telecinco. Tengo una amiga que dice que si Beatriz Cortázar fuera periodista política sería la mejor periodista política de España. Hay quien cree que es más serio dedicarse a la información política o a la información cultural que dedicarse a la información del corazón. Dependerá de cómo lo hagas. De lo que digas. De quién seas. Que no es que 'Amigas y conocidas' sea un programa de corazón, sino que Cortázar es una de sus colaboradoras. La mejor en cualquier sitio. Vaya donde vaya.

'Ya es mediodía', espacio casi clónico del de Ana Rosa, ha mejorado su audiencia llegando hasta el 10% de cuota de pantalla al añadirle corazón al final. Y eso que lo mismo sale hablando Isabel Rábago. O Alba Carrillo. Pero, mira, antes Alba Carrillo que Ana Terradillos. O Montse Suárez. O Cristina Fallarás. Aunque la audiencia nunca ha sido extraordinaria, en número de espectadores 'Ya es mediodía' (714.000 el lunes) tiene más que 'El programa del verano' (421.000), y desde luego que 'Amigas y conocidas' (383.000).

Lo curioso de 'Amigas y conocidas', que se estrenó en agosto de 2014 como una sección de 'La mañana', es que tomó el relevo de Mariló Montero. Si no hubiera sido por Mariló Montero, TVE habría sido irrelevante durante mucho tiempo. Las polémicas de 'Amigas y conocidas' fueron sucesoras de las de Mariló. Ahora supongo que a la hora de las amigas los nuevos mandamases guardianes de lo que debe ser la tele pública pondrán 'Apostrophes' o 'Bouillon de culture'. Y a gente kosher como Marta Nebot o Cristina Fallarás. Qué menos.