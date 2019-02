La madre de María Jesús Ruiz la lía en 'GH Dúo' Juani Garzón acudió al programa para defender a su hija y atacar con dureza a Julio Ruz, mientras la modelo se salvaba de la quema y la novia de Fortu era expulsada JOSEBA FIESTRAS Viernes, 22 febrero 2019, 12:37

María Jesús Ruiz no levanta cabeza. Su entrada en 'GH Vip' ya fue farragosa por las idas y venidas que acabaron con la expulsión disciplinaria de su expareja, Julio Ruz. Pasado el temporal, parecía que la vida volvía a sonreír a la modelo, incluso su acercamiento con Antonio Tejado resultaba simpático, pero de nuevo regresaron las dudas (ese ni contigo ni sin ti que tantos insabores le está causando) y las nubes amenazan de nuevo su horizonte. Su indecisión produjo el rechazo de toda la casa, que avisó a Tejado de que tomara precauciones y la acusó a ella de herir los sentimientos del muchacho. Y María Jesús se sintió aislada y sus lágrimas fueron la señal para que su madre entrara en acción.

Juani Garzón tiene un carácter notable. La mamá de María Jesús ya ha demostrado su temperamento en varios programas y su regreso fue por la puerta grande. Su primer objetivo era Julio Ruz -o «don expulsado», como lo llamaba ella irónicamente-. La señora puso a caldo a su exyerno culpándolo de traicionar a su vástaga en numerosas ocasiones. «¡Le has quitado la vida!», denunciaba una y otra vez. «Llevo aguantándome mucho tiempo. No quería venir, pero no he tenido más remedio porque lo que le están haciendo a esta chiquilla no tiene nombre», argumentaba la mujer ante un Jorge Javier Vázquez que no daba excesiva importancia a las dramáticas declaraciones. Curado de espanto está ya el de 'Sálvame'.

«Le están haciendo creer que no vale un pimiento y cuando salga me la voy a llevar para cuidarla y enseñarle a quererse a sí misma, a valorarse», apuntaba la madre coraje. Y su cruzada contra Ruz continuó: «Te has aprovechado de ella y has vivido a su costa», imputó al empresario, que saltó cual león herido y negó de plano las duras acusaciones. «A mi hija la voy a separar de ti», avisaba la audaz progenitora. Y el acusado, un tanto confundido y abrumado, respondía: «¡Pero si ya estamos separados!». Surrealismo al cuadrado. La tormenta cesó en cuanto el presentador anunció que María Jesús era la menos nominada por el público, con lo que la salvaban de la quema. Y mano de santo.

Fase individual

Quedaron en la palestra Ylenia y Yoli. Y fue esta última la condenada. Una vez expulsada la novia de Fortu, Jorge Javier anunció que el concurso por parejas se terminaba y a partir de ahora cada cual defiende su culo. Por lo demás, la fase individual seguro que trae problemas, incluso entre las parejas aparentemente bien avenidas; Ylenia ganó la inmunidad, pero decidió no utilizar su privilegio, con lo que la lista final de nominados quedó igual, dejando en peligro a Kiko Rivera, María Jesús Ruiz y Raquel Lozano; y la repesca está en marcha y pronto sabremos quién regresa al juego, y como sea Sofía Suescun se va a liar porque la joven está que arde al ver que su querido Alejandro Albalá se acerca peligrosamente a Ylenia, un tonteo que enerva considerablemente a la navarra.