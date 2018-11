El Koala y Miriam siguen 'resistiendo' en 'GH Vip' El público expulsó a Aurah Ruiz y la canaria abandonó la casa dejando a su novio Suso hecho un mar de lágrimas. JOSEBA FIESTRAS Viernes, 23 noviembre 2018, 01:54

El público sigue apoyando al Koala, esta vez en perjuicio de Aurah Ruiz, que fue la novena expulsada de 'GH Vip' dejando a Suso hecho un mar de lágrimas. La canaria se batía en duelo con el cantante del 'corral' y, una vez más, el respetable escogió al artista, sacando de la casa a la joven modelo. La decisión de los espectadores dejó roto a Suso, que mantiene desde hace unas semanas una intensa relación con la muchacha. El chico se derrumbó y lloró desconsoladamente hasta que el 'súper' le permitió acceder a la sala de expulsión para poder despedirse de su novia. «No dejes de sonreír», le suplicó ella acariciándole y prometiendo respetar su amor fuera. «Ahora tienes que ganar tú por mí», añadió la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' antes de despedirse definitivamente.

«Llevo dos meses durmiendo a su lado, aprendiendo de ella, escuchándola. Gracias a Aurah soy mejor persona», desvelaba Suso a Jorge Javier Vázquez minutos antes de la expulsión, para terminar añadiendo que su chica es una mujer «impresionante». Pero las confesiones llegaron tarde porque la gente parece que no se ha creido del todo una relación repleta de altibajos, celos y broncas ante las cámaras.

Ya en plató, la canaria dijo esperanzada que espera que su 'noviazgo' con Suso «tenga futuro y muy bueno». Y su pareja admitía al respecto en el confesionario que estaba sorprendido, «porque nunca creí que en la tele iba a sentir algo así».

Miriam Saavedra compartía nominación con la pareja, pero los televidentes la sacaron de la terna el martes al elegirla de nuevo como favorita. No obstante, la peruana estaba realmente preocupada al contemplar la posibilidad de que su único apoyo en el concurso, el Koala, fuera eliminado. No fue así y a su regreso ambos se fundieron llorando en un emocionante abrazo. El dúo, conocido popularmente como 'la resistencia' está protagonizando una de las ediciones más polémicas del formato con continuos enfrentamientos contra el resto de concursantes. «Es una persona a la que le gusta sacar de quicio a la gente», argumentaba desde el estudio Aurah, que también hizo autocrítica al reconocer que no era perfecta, «eso está clarísimo», dijo la expulsada.

Tras las votaciones de los que aún quedan en la casa, los nominados eran Mónica Hoyos, Koala y Miriam, pero Asraf fue el ganador de la prueba del privilegio y podía sacar de la lista a uno de ellos y meter a otro. Y escogió salvar a Mónica y condenar a Tony Spina, que será el próximo que se las vea contra la imposible 'resistencia'.