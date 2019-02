Kiko Rivera estalla contra Fortu en 'GH Dúo' Momento de la bronca entre Kiko y Fortu. / TELECINCO El veterano rockero acusó al hijo de Isabel Pantoja de tener «un trato de favor» en el concurso y ambos se enzarzaron en una importante bronca JOSEBA FIESTRAS Viernes, 1 febrero 2019, 07:30

'Va a estallar el obús', reza la canción más conocida de Fortu. ¡Y vaya si estalló! 'GH Dúo' se blindó ante la bronca que el veterano rockero y el hijo de Isabel Pantoja tuvieron en directo. Y todo por un cumpleaños. Resulta que la hija pequeña de Kiko e Irene Rosales cumplía un añito hace unos días y el programa les puso unas imágenes de la pequeña a sus padres. Pero la hija de Yoli, la novia de Fortu, también celebraba su onomástica y la pareja se enfadó porque a ellos no les hicieron nada. Cabe señalar que la chica cumplía 29 'tacos' y la situación no era la misma, pero el heavy y su enamorada no lo vieron así y acusaron a «los Pantojos» de estar enchufados en en concurso. Y se lió parda.

«¡A mi madre y mi apellido no los toca nadie, rockero de los cojones!», explotó Kiko al enterarse del 'cariñoso' apelativo que habían utilizado sus contrarios. Y Fortu, lejos de callarse, denunció que la mayoría de sus compañeros «son palmeros» del Dj. «Mira cómo se acercan todos a él», delató el líder de Obús. Lo que no se esperaba es el 'zasca' inmediato que le devolvió Kiko: «Igual es porque siempre tengo una respuesta bonita para ellos, no como tu mujer que no tiene más que malas contestaciones». ¡Zas, en toda la boca! Para acabar de liarla, Fortu también se encaró con Ylenia, a la que tachó de «falsa y mentirosa» tras enzarzarse en una prueba de baile. «Arrastrado, mueble y lucifer máximo» fueron algunos de los calificativos que la del 'tiki tiki' regaló al cantante. Con todo, ambos reconocieron a Jorge Javier Vázquez que se habían «pasado de rosca».

La expulsada de la noche fue Candela Acevedo, expareja de Antonio Tejado. «Aquí acaba nuestra historia», se despidió la chica dejando al hombre hecho polvo. «Me he sentido sola porque no me ha cuidado como yo esperaba», contó la eliminada al presentador ya en plató, admitiendo que no le quedan ganas de volver a ver a Tejado fuera de la casa.

Los nominados de esta semana son Fortu y Yoli, Sofía y Alejandro y María Jesús, Carolina y Julio. Kiko e Irene tenían el privilegio de poder salvar a uno de ellos y condenar a otro que estuviese fuera de la lista negra, pero el dúo prefirió dejar las cosas como estaban. Por lo demás, Sofía Suescun y Alejandro Albalá están más cerca que nunca, al parecer ella estaba desanimada y él se decidió a animarla debajo de las sábanas, una disculpa fantástica para que sus madres volvieran a liarla en plató; Julio Ruz leyó de reojo el blog de María Jesús Ruiz y los celos le consumieron una vez más, hubo reproches para todos los gustos aunque luego acabaron bastante acaramelados; y Juan Miguel Martínez confesó que se le había aparecido Jesucristo, al parecer el hijo de Dios llamó al teléfono portero de su casa y el peluquero le invitó a un café con leche. De lo más normal todo.