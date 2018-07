Es uno de los personajes de la temporada, de esos que el espectador recuerda durante mucho tiempo, de esos que si caen en el actor adecuado le marcan para el resto de su carrera. Todo eso ha sucedido con el protagonista de 'El día de mañana', la serie de Mariano Barroso que Movistar estrenó hace unas semanas y ha resultado ser uno de los trabajos más redondos de esta plataforma. Y en parte se debe a Justo Gil, el epicentro de la historia que escribió Martínez de Pisón y ahora ha saltado a la pantalla.

Desde que la ficción lo presenta, la audiencia quiere saber más de él; y a medida que avanza la trama, pese a que va cometiendo error tras error, se vuelve más cómplice. A pesar de que su destino siempre se muestra aciago. Está muy bien escrito. Tras sus esperanzas están las nuestras, tras sus fracasos están los nuestros, tras sus sueños están los nuestros.

¿Quién es Justo Gil? Esa es la pregunta que se hacen todos los personajes que aparecen en el título de Movistar, y entre todos van construyendo su retrato. ¿Una pobre persona? ¿Un caradura? Un romántico, responde un policía que lo trató. 'El día de mañana' empieza con él y termina con él. Desde que llega a Barcelona, con la intención de hacer lo que sea necesario para curar a su madre, que padece una lesión cerebral. Pese a que su estado otorga pocas esperanzas, su hijo tocará todas las puertas para hallar una solución. Y algunas hubiese sido mejor que no las tocara.

También trata de labrarse un porvenir con un sinfín de empleos. No dice que no a casi nada, tiene ambición y siempre aspira a un puesto mejor. Sabe cómo ganarse la confianza del personal, y eso le sirve para emprender proyectos de distinta índole y buscar aliados que lo apoyen para sacarlos adelante. Pero nunca terminan de salir como él espera. Nunca llega el día de mañana que él aguarda. A Justo le toca huir constantemente de sus errores, de su pasado, de un sistema opresor, de las promesas que no cumple. Y por el camino deja heridos y consecuencias difíciles de esquivar. Oriol Pla ha defendido este papel y le ha dotado del carisma y fuerza que precisa. Posiblemente, él sea la razón por la que la serie ha gustado tanto.