Julian Jantzi se pone serio ante las polémicas tras el último 'Conquis'

Tras el último programa del 'Conquis', la polémica se ha extendido en las redes sociales. La expulsión de Huido, la gran promesa de la temporada, tras perder el desafío ante Elazar no ha sentado nada bien a la audiencia. Hasta el punto de denunciar posibles trampas. Algunos seguidores han asegurado que el que fuera vencedor de la prueba podía ver a través de las gafas y el antifaz.

Ante estas acusaciones, Julian Jantzi no ha dudado en salir a defender la imparcialidad del programa de EITB. «Simplemente quería aclarar una cosa, porque estoy leyendo mensajes por ahí de gente que eleva a categoría de verdad lo que ellos opinan», introduce el presentador.

El bilbaíno perdió en un juego, el tres en raya, en el que el azar tuvo mucho que decir. Los dos concursantes en peligro iban con los ojos tapados y dependían de sus acompañantes para encontrar unos barriles que servían de fichas. «Que sí cogió el bidón que no era suyo...¿La gente ha estado allí? ¿Para qué están los ayudantes?», se pregunta. «Tu no ves nada y le puedes pegar a un bidón, a un tronco o a tu compañero y si tu ayudante no te dice nada, tú sigues a lo tuyo».

El revuelo generado en redes ha obligado a Jantzi a explicar cómo se les tapa los ojos a los concursantes en esta prueba: «Llevan unas gafas de natación, que como para sacar las córneas. Pintadas de negro. Bien, bien pegadas. Solo con eso ya no se ve absolutamente nada. Pero es que además se les pone un antifaz que cubre las gafas totalmente».

«Como Huido era el favorito, cualquier cosa vale para justificarlo; hay que ser imparcial», añade. En el texto que acompaña el vídeo publicado en redes, el presentador aclara que «si el programa hubiera tenido algún tipo de preferencia, desde luego habría sido a favor de que Huido continuara por la legión de seguidores que tiene y el cariño de la gente (el año pasado fue el favorito del público). Y ya visteis el resultado: Elazar, ganador, y Huido para casa. ¿Me he explicado bien?».

«Solo os pido que no creáis a la primera todo lo que leéis; es mejor analizar y tener sentido crítico», zanja el presentador.