Joss Whedon planea un 'reboot' de 'Buffy, cazavampiros' con una actriz negra como protagonista
Sábado, 21 julio 2018, 09:04

El director y guionista estadounidense Joss Whedon, creador de 'Buffy, cazavampiros', prepara una nueva versión de esta popular serie de televisión que, en esta ocasión, tendrá una actriz negra como protagonista, según ha informado este sábado el medio especializado 'The Hollywood Reporter'.

20th Century Fox Television, que produjo la serie original de 'Buffy, cazavampiros' (1996-2003), con Sarah Michelle Gellar como estrella, tomará las riendas de este nuevo proyecto televisivo en el que Monica Breen será la 'showrunner' (máxima responsable de la serie). Whedon, que figurará como productor ejecutivo, ya está trabajando con Breen en el guion. Por ahora no se conocen grandes detalles de la trama ni del elenco de este nuevo show.

'Buffy, cazavampiros' narró a lo largo de siete temporadas las aventuras de una joven que se dedicaba a luchar contra las fuerzas del mal. Actores como Alyson Hannigan, David Boreanaz o Seth Green acompañaron a Sarah Michelle Gellar en el reparto de esta producción que se convirtió en una serie de culto.

La nueva versión de 'Buffy, cazavampiros' no es el único proyecto que maneja Whedon para la pequeña pantalla, ya que la semana pasada se supo que está preparando la serie de ciencia-ficción 'The Nevers' para la cadena HBO. Los créditos de Whedon en la televisión incluyen otras series como 'Firefly' o 'Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.'.

Como director de cine ha destacado por las películas 'Los vengadores' (2012) y 'Vengadores: la era de Ultrón' (2015), pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel. Su último trabajo detrás de las cámaras consistió en concluir el rodaje de 'Liga de la justicia' (2017), después de que su director, Zack Snyder, renunciara al puesto tras el suicidio de su hija Autumn. Además, Whedon recibió una nominación al Óscar por ser uno de los guionistas de la cinta animada 'Toy Story' (1995).