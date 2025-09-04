El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elenco de 'La agencia', de Daniel Écija. Igor Martín

El regreso de 'El padrino'

Joseba Fiestras

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:21

Hay reencuentros que me hacen feliz en estos días de tensión continua. Dani Écija desprende talento y cariño. Podemos considerarlo uno de los 'padrinos' del ... FesTVal. Nos ayudó en los comienzos y eso no se olvida. Por eso verle de nuevo en Vitoria es muy especial. Y encima con un proyecto como 'La agencia'. Con él y Javier Gutiérrez, uno de esos actores que forma parte de la familia de estas jornadas, recordamos el año en el que, presentando la añorada serie 'Águila roja', los caballos conquistaron la alfombra naranja vitoriana. Y Francis Lorenzo decidió montar uno de ellos, prescindiendo de dobles. Y el corcel se rebeló. El actor sudó lo suyo.

