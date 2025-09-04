El regreso de 'El padrino'

Hay reencuentros que me hacen feliz en estos días de tensión continua. Dani Écija desprende talento y cariño. Podemos considerarlo uno de los 'padrinos' del ... FesTVal. Nos ayudó en los comienzos y eso no se olvida. Por eso verle de nuevo en Vitoria es muy especial. Y encima con un proyecto como 'La agencia'. Con él y Javier Gutiérrez, uno de esos actores que forma parte de la familia de estas jornadas, recordamos el año en el que, presentando la añorada serie 'Águila roja', los caballos conquistaron la alfombra naranja vitoriana. Y Francis Lorenzo decidió montar uno de ellos, prescindiendo de dobles. Y el corcel se rebeló. El actor sudó lo suyo.

Gutiérrez me contaba que cada vez que viene a la capital alavesa se deja caer por el Casablanca porque le encanta el café que sirven. El intérprete hizo un esfuerzo grande para venir a esta edición: se levantó a las cinco de la mañana para viajar desde Galicia, donde está rodando. Con todo, no pierde nunca la sonrisa, lo mismo que Antonio Resines, otro gran amigo del FesTVal. Venía para dar a conocer 'Sin gluten', una nueva serie, esta de TVE, que tiene visos de triunfar. El cántabro alucinaba con lo que ha crecido el certamen alavés desde que vino la anterior vez.

Verónica Sánchez, una de las protagonistas de 'Las hijas de la criada', es otra de las que ya ha venido al festival varias veces. La primera fue en 2011, cuando llegó para presentar '14 de abril. La República', y lo curioso es que aquella ficción de la cadena pública tardó luego varios años en estrenarse. Se hizo habitual que los periodistas que acudían al FesTVal preguntaran al entonces director de ficción de RTVE, Fernando López Puig, por la fecha de emisión de la serie. Había mucha sorna en aquello. Y López Puig, que ayer regresó a Vitoria y al que recibimos con un inmenso abrazo, suspiraba cada vez que escuchaba la cuestión que trataba de esquivar como podía.

Más amigos en esta edición. Marta Flinch es una comunicadora a la que conocí mucho antes de alcanzar la fama que ahora tiene muy merecidamente. Fue en la terraza de una cafetería madrileña y los dos recordamos con nostalgia las risas que nos echamos aquella vez. Ahora vuelve a Vitoria para presentar 'Directo al grano', programa que conducirá junto a Gonzalo Miró, que una anterior vez nos visitó en el FesTVal como concursante de 'Masterchef Celebrity', programa culinario que hoy regresa a la capital alavesa para presentar ya su décima edición. Será otro día de fantásticos reencuentros. Seguro.