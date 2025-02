José Mota reivindica el humor patrio en su regreso a la noche de los viernes en TVE

J. Moreno Viernes, 14 de febrero 2025, 00:27 Comenta Compartir

Recuerda el humorista manchego José Mota (Montiel, Ciudad Real, 59 años) su primera aparición en TVE. Fue en el año 1989, dentro del programa 'Pero, ¿esto qué es?', dirigido por el fallecido realizador de televisión Hugo Stuven, cuando se coló ante los españoles con su compañero Juan Muñoz, la otra pata de 'Cruz y Raya', a quien había conocido años antes durante el servicio militar obligatorio. De aquel momento se cumplen 35 años. Mota sigue en primera plana y en el 'prime time' de la cadena pública, todo un logro en esta pantalla catódica llena de vaivenes.

Ahora, el cómico regresa a la noche de los viernes que le vio triunfar, con el nuevo programa 'José Mota No News' (estreno este viernes a las 21:50 horas en La 1), un espacio que, en sus palabras, pretende que el espectador haga «un paréntesis en todo lo que le rodea de malas noticias» y anteponga la comedia. Para poner en marcha este proyecto se ha rodeado de la presentadora Patricia Conde y de dos de sus mejores «amiguetes», como él los califica: Florentino Fernández y Santiago Segura. «Hay que hacer hincapié en que tras 35 años sigan contando en TVE con José Mota, lo que demuestra que cuida a su gente», agrega el cineasta.

En cada edición del programa, el cómico recibirá en su plató a celebridades del mundo del arte, del deporte o de la comunicación. De hecho, los populares personajes del humorista, como la Vieja del Visillo, Tomás o la Blasa, regresarán para participar en estas entrevistas. «Invito a la gente al sofá, interviene la banda y ocurrirá algo por lo que me tengo que ausentar del programa. Es ahí donde aparecen mis personajes, para hacer con ellos una entrevista enmascarada de sketch», explica. Para el estreno acudirán como invitados el aventurero Jesús Calleja, la cantante Rosa López y el DJ Kiko Rivera.

Pese a las comparaciones con un 'late night' americano, Mota defiende las raíces de su humor plasmadas en sus personajes. «Es un programa distinto porque no queríamos renunciar a nuestra identidad artística, de ahí que estén los personajes y las secciones que tienen que ver con lo que somos nosotros y lo que es nuestro país. No queríamos fijarnos en productos americanos», reivindica el presentador, que aparecerá acompañado por una banda formada por cuatro mujeres a las que descubrió por redes sociales. «Es lo mejor que nos ha pasado en el programa. Tenía la obsesión de encontrar una banda y tuve la fortuna de dar con ellas. Están dispuestas e interaccionan con el programa», dice.

Florentino Fernández califica el nuevo programa de Mota como un formato «redondo». «Es genial después de toda la semana llegar al viernes con este momento mítico de humor en RTVE», celebra el madrileño. «Podía ser perfecto, pero no lo es, porque está Santiago Segura», bromea el colaborador. «Me apasionan estos gamberros. He trabajado mucho con ellos y estoy encantada. Me lo paso muy bien y disfruta», agrega, por su parte, Patricia Conde. Precisamente, la directora de Originales de la corporación pública, Ana María Bordas, se fijó en la apuesta «por el humor blanco pero familiar, crítico e intergeneracional» que practica José Mota, una «cara de la cadena» que ha tenido «una carrera de éxito» con su particular «visión crítica de la realidad a través del humor». «Es una persona clave en la programación de humor», apunta.

Cosas chungas

'José Mota No News' contará además con secciones como el 'juicio al invitado', donde se realiza un 'sketch' desde un original planteamiento; 'Canas vs. Panas, en el que los creadores de contenido Erola Jons y Animalize analizarán las diferencias entre los boomers y la generación Z; y también 'Hoy no, ayer', donde la cómica Marta González de Vega recuperará momentos sorprendentes del pasado televisivo, mucho de ellos «inéditos», según promete, que hoy habrían sido virales. También tendrán una presencia especial los actores y cómicos Javier Quero y Federico de Juan, que todas las semanas encarnarán a Los Chunguitos para hablarnos de las cosas que están «chungas» en España.

De esta manera, el actor manchego regresa a la parrilla semanal de La 1 con este nuevo programa, que produce RTVE en colaboración con Producciones Nueva Línea, tras el éxito de su especial de Nochevieja, líder de su franja de emisión en la noche del 31 de diciembre, con una media de 3.586.000 espectadores y una cuota de pantalla del 31,8%, su mejor dato desde el año 2018.