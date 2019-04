Jorge Javier vuelve y presentará 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez está de vuelta. El presentador, que tuvo que someterse a una intervención tras sufrir un ictus hace un mes, estará en la próxima edición de 'Supervivientes'. Él mismo ha sido el encargado de dar la noticia al entrar en directo vía telefónica en 'Sálvame'.

«Estoy muy feliz porque me he ido a hacer las pruebas que tenía que hacerme y el médico me ha dicho que puedo presentar 'Supervivientes», ha dicho el presentador mientras todos en el plató saltaban y aplaudían de alegría. Jorge Javier ha afirmado que estos últimos días ha estado «inquieto», pero está contento de que todo haya salido bien, y que la fase crítica está «totalmente superada».

Jorge Javier estará en una nueva edición de 'Supervivientes' y eso supondrá su reencuentro televisivo con Isabel Pantoja. El presentador y cantante tenían una buena relación hasta que todo se torció tras una entrevista de la artista. Volverána verse las caras en el reality.