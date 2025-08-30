El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un superviviente llamado Grand Prix

No hay mayor provincianismo que el centralismo y la soberbia capitalina

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:23

Era un noble de largo apellido, incalculables propiedades y bodega de prestigio. Pero también hombre cercano y de conversación interesante.-No olvide que en todas ... las casas hubo alguna vez alpargatas en la puerta-proclamó antes de pagar la cuenta. Era su forma de aleccionar, con elegancia, a otra comensal. Una nueva rica de esas que les sobra el dinero y les falta clase. Porque todos venimos de un pueblo. Sea hace una generación o diez. Lo he recordado ahora que ha terminado el Grand Prix del Verano convirtiendo en éxito, una vez más, la lejana frase. Vaya por delante que Ramón es como mi hermano y que trabajé en ese programa durante el arranque del milenio. No soy objetivo, ni lo pretendo. Pero eso me permite ver el programa con otros ojos y descubrir lo que el espectador no ve, ni falta que le hace, para pasarlo bien.

