Isabel Pantoja llora viendo la enemistad de sus hijos Kiko Rivera e Isabel Pantoja, durante la entrevista de ayer en el plató de 'Supervivientes'. La tonadillera regresó a España, retó al presentador a ir juntos a 'Gran Hermano' y afirmó que su salud no corre peligro JOSEBA FIESTRAS Viernes, 12 julio 2019, 07:31

«Vuelvo más fuerte y me he quitado de encima muchísimos miedos que tenía, el principal: mi pasado. Está totalmente enterrado», aseguró Isabel Pantoja nada más pisar el plató de 'Supervivientes', donde le aguardaban sus hijos, Kiko e Isa, y su sobrina Anabel Pantoja. Vítores, aplausos y todo tipo de parabienes recibieron a la cantante, que saludaba muy emocionada a todo aquel que se le acercaba. «¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!», era lo único que acertaba a decir ante el intenso recibimiento. Pero Jorge Javier Vázquez tenía un largo cuestionario al que someterle, un interrogatorio con luces y sombras.

Lo primero, la salud. La artista fue evacuada de la isla hace unos días por prescripción médica. «Hemos cogido muy a tiempo lo que tenía», avanzó ella tranquilizando al personal. «Tenías que comer cinco veces al día por consejo de los doctores y eso allí era imposible», informó el presentador que añadió que su salida era «totalmente aconsejable». Pantoja, algo apesadumbrada, admitió que se sintió «confundida» con el parte médico. «No sabía por qué me sacaban de la isla porque yo lo que quería era llegar hasta el final», desvelaba insistiendo en su afán de completar el concurso. Lo cierto es que, con privilegios o sin ellos, la intérprete ha demostrado una entrega absoluta a un formato con el que muchos pensaban que no iba a cumplir.

«No me ha querido más que Chelo (García Cortés)» o «me ha costado mucho reprimirme con algunos compañeros» fueron algunos de los mensajes que Isabel transmitió a lo largo de la entrevista, en la que hubo tiempo para bromas y confesiones de todo tipo. Lo más curioso surgió cuando Jorge Javier le preguntó a ver si, sabiendo lo que sabe, volvería a zambullirse en la aventura y ella negó rotundamente. Pero se ve que el género ha calado hondo en la cantante, que no dudó en retar al comunicador a ir juntos a la próxima edición de 'GH Dúo'. «Yo me apunto», comenzó bromeando Vázquez, pero Pantoja reiteró la oferta y ambos la sellaron con un apretón de manos.

El momento más dramático de la charla sobrevino cuando el periodista le contó que sus hijos no se hablan y le mostró unas imágenes en las que los hermanos se ponían a caldo. «Si sois mi vida, ¿por qué os lleváis mal?», preguntaba la folclórica a sus vástagos hecha un mar de lágrimas. La pareja trataba de quitar hierro al asunto. «Es una tesitura complicada», decía Kiko con sonrisa forzada. «Yo adoro a mi hermana por encima de todo, pero a veces lo pone un poco complicado», trataba de explicarse el Dj. La mediación de Jorge Javier hizo que los hermanos acabaran abrazándose, aunque todo apunta a que el 'culebrón' continuará.

Por lo demás, Mónica Hoyos fue la expulsada por la audiencia, quedándose a las puertas de la final y protagonizando la peor salida de un concursante al marcharse con un cabreo de narices; Mahi fue la nominada del grupo y Fabio, como líder, condenó a Albert, de modo que el modelo argentino y Omar son los primeros finalistas de esta edición; y el programa cerró la palapa con un merecido homenaje al centenar de trabajadores que hacen posible su emisión.