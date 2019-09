La inesperada traición a Mila Ximénez en GH Vip Mila Ximenez. / Telecinco Tras la expulsión de Hugo, Kiko y El Cejas condenaron a la colaboradora de 'Sálvame' y la incluyeron en la lista de nominados junto a Dinio y Adara JOSEBA FIESTRAS Viernes, 27 septiembre 2019, 07:13

Fue lo que habitualmente se llama un inesperado giro de guión, uno de esos finales sorprendentes que altera toda la película. Hugo Castejón fue el segundo expulsado de esta edición de 'GH Vip', dejando a la mayoría de los habitantes de la casa con un suspiro de alivio al saberlo. Para el cantante fue un jarro de agua fría y no supo disimularlo. «La del martes fue una gala muy bronca y no dejabas hablar a nadie. Ahí firmaste tu sentencia», dictaminó Jorge Javier al recibirle. Y parece que su mal carácter y su irrefrenable actitud provocadora formaban parte de una estrategia porque, más allá de algún tibio encontronazo con los familiares, en plató se comportó de manera bastante correcta, llegando incluso a despedirse de sus compañeros con buenas palabras para todos ellos.

El ex de Marta Sánchez pisó el freno demasiado pronto y se delató en los directos, cosa que el público no le perdonó. Si eres fanfarrón y pendenciero, tienes que serlo hasta el final. Si la audiencia se percata de tus ases en la manga estás perdido. Y así pasó. Hugo se estrelló el martes. Intuyó que estaba en serio peligro y prefirió variar su táctica y reprimir sus instintos salvajes. Y fue peor el remedio que la enfermedad. Pero lo mejor estaba por llegar. Las nominaciones resultaron más o menos previsibles, lo que nadie imaginaba es que en el último minuto todo se iba a torcer.

Adara, Dinio e Irene Junquera fueron los seleccionados por la tropa, pero Kiko Jiménez y El Cejas tenían el poder del intercambio, podían quitar a uno de la lista a cambio de incluir en ella a otro. Y así lo hicieron, rescataron a Irene y, contra todo pronóstico, condenaron a Mila Ximénez. «Es mejor que haya tres fuertes en la lista», se justificaba la pareja dejando boquiabiertos a todos los que observaban la secuencia desde plató. «Me he quedado helado», acertó a decir Jorge Javier.

Mila y compañía aún no saben lo que ha pasado. La traición revolotea Guadalix, pero la víctima ignora los hechos. Habrá que ver cómo recibe la noticia. Como estrategia no tiene pega, pero todavía es pronto para mostrar abiertamente las tácticas de cada uno, sobre todo cuando implican traiciones semejantes. Y al Cejas lo disculpan sus 18 añitos, pero Kiko lo lleva clarinete. Le ha sobrado chulería y le ha faltado pericia. Por lo demás, Nuria Martínez se despidió de sus compañeros mostrando su enfado con Gianmarco Onestini, a quien llamó 'catacaldos'; Rocío Flores se emocionó ante el presentador recordando a su abuela, Rocío Jurado, aunque todos acabaron sonriendo al definir a su padre, Antonio David, como un 'yogurín'; el Maestro Joao desveló en la casa que igual no le gusta demasiado su novio, y éste amagó con llorar en plató (todo muy sobreactuado); y Dinio amenaza con seguir haciendo masajes descontracturantes a Joao, ante lo que Jorge Javier advirtió a la audiencia: «Por favor, no hagan esto en sus casas».