El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz
Logo Patrocinio
Alba Flores, en 'La revuelta'.

Alba Flores y 'La revuelta'

Crítica de televisión ·

El programa de este miércoles dejó claro que, cuando quiere y cuando un tema le seduce, David Broncano puede hacer una entrevista interesante y muy disfrutable

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

El programa de este miércoles de 'La revuelta' dejó claro que, cuando quiere y cuando un tema le seduce, David Broncano puede hacer una entrevista ... interesante y disfrutable, sin dejar a un lado la tontería y la diversión, que no tienen por qué estar reñidas. Vaya por delante que la primera parte del programa me sigue pareciendo de un sopor inaguantable. Llámenme carca, pero 'La resistencia' funcionaba mucho mejor cuando, al hilo de la actualidad, comenzaba con un monólogo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  3. 3 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz
  4. 4 Puja más de un millón de euros por un piso subastado y lo pierde por no poder pagar a tiempo
  5. 5

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Detenida una mujer por su supuesta implicación en el incendio mortal de Barakaldo
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte
  9. 9 La nota que una familia de Bilbao deja en el portal donde su iPhone robado marca la ubicación
  10. 10 Mercadona recupera su producto estrella de charcutería y anuncia nuevos embutidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alba Flores y 'La revuelta'

Alba Flores y &#039;La revuelta&#039;