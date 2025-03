«El humor se ha complicado por la autocensura para no molestar»

Miriam Cabeza se multiplica. La actriz donostiarra forma parte del grupo de actores habituales de 'Vaya semanita', colabora en 'RH+' e, incluso, llega al cine ... con 'Los aitas', la última película de Borja Cobeaga. En cualquier caso, para una buena parte de los fieles del programa de EITB, sigue siendo Goretti, la peluquera abertzale, aquella creadora de tendencias del Goierri que nos aconsejaba cómo vestir adecuadamente para ir al sagardotegi, a la Azoka de Durango o a una 'manifa'.

- ¿Para cuándo un 'spin off' de Goretti?

- ¡Diosito te oiga! Me encanta tu propuesta, seguro que la gente lo aceptaría muy bien. Se trata de un personaje que se acerca a mi manera de pensar en muchas cosas. Sorprendió porque sus planteamientos estéticos estaban en la calle y han superado los límites de un entorno político. Estaría encantada de hacerlo, aunque no me lo han planteado como una opción viable.

- ¿Qué tienen en común Miriam y la peluquera?

- Todos mis personajes tienen mucho de Miriam, es inevitable, comparten alma y emociones, pero no suele ocurrir a la inversa. Esta es una excepción porque Goretti es muy activista de las cosas en las que cree, como yo.

- Fue toda una precursora como creadora de tendencias e 'influencer', perfil que entonces era original y ahora nos resulta extraordinariamente familiar.

- Y menos de una moda de este estilo, porque no es una 'personal shopper' al uso, sino que trabaja para este ambiente desde todos los puntos de vista. Ahora se habla de muchas cosas, pero ella entonces ya hacía de todo, incluso de psicóloga abertzale.

- ¿Y qué repercusión tuvo entre los aludidos?

- Soy muy respetuosa con todos los personajes porque los ha habido de todos los estilos. Distingo ficción de realidad y tampoco me he posicionado políticamente. Creo que han sabido ver que era un papel.

- ¿Siempre ha tenido claro que lo suyo es la interpretación?

- Siempre he vivido en el mundo del arte, importante para mí en muchos sentidos. A veces, me ha decepcionado y luego me he reconciliado, porque es complicado poder trabajar en lo que te gusta.

- Se ha formado en el teatro musical. ¿Es un género que le apetece hacer?

- Es que la música me gusta casi tanto como la interpretación. Me encantaría trabajar en el teatro musical porque es algo que me enamora y no lo descarto, aunque sea en producciones pequeñas.

- ¿Ahora dispone de tiempo para proyectos nuevos?

- Esta profesión va por etapas, a veces escasea y otras tienes que esforzarte para sacar tiempo de donde no hay.

- Parece que ha llegado el momento de las actrices vascas, tal y como revelan los premios.

- Sí, es verdad, hay mucha representación vasca quizás porque aquí hay mucha cultura y se hacen las cosas bien. Creo que se lo merecen, sobre todo aquellas de cierta edad.

- Está en la televisión como actriz y colaboradora de un programa de entretenimiento, ¿dónde se halla más a gusto?

- Me siento cómoda actuando, no mostrando mi persona real. Me gusta salir de mí y meterme en otros cuerpos, el trabajo de enfrentarte a lo distinto es emocionante. Aunque lo de participar en un programa también te acerca al teatro.

- ¿No teme que su vis cómica la encasille?

- Antes me preocupaba, pero si me genera trabajo, bienvenida sea. No me importaría hacer comedia hasta el final de mi carrera.

- Pero el drama es el que otorga prestigio.

- Es un debate que nunca llega a conclusiones claras. Lamentablemente no se valora lo complicada que es la comedia, lo difícil que es transmitir al espectador una gracia. No se tiene en cuenta que hacemos una labor importante, hacer más feliz al público.

- ¿Y qué papel juega en 'Los aitas'?

- Jajaja, soy una de las madres. Es una historia que habla de la escasa implicación de los padres en lo que respecta a la conciliación familiar en la década de los ochenta. Nosotras no podemos acudir a un viaje y lo tienen que afrontar ellos y la trama se expone desde su punto de vista. ¡Ojalá que Borja Cobeaga ruede también 'Las amas'!

La autocensura

- ¿Es difícil ser ama y actriz?

- Tengo un niño de dos años y pensaba que lo llevaría mejor. Se hace complicado porque entre grabar y estudiar te queda poco tiempo para disfrutar y cumplir con sus necesidades. También es cierto que tanto trabajo me viene bien para no ser solo madre y, como esta profesión es tan inestable, seguro que estaré meses solamente dedicada a él.

- Ha vuelto con 'Vaya semanita'. ¿Es más difícil ahora hacer humor político?

- El humor se ha complicado por la autocensura. Está todo más medido para no molestar a determinados colectivos. No me parece algo necesariamente malo porque tampoco hay que herir con el humor. Sí que noto que se piensan más los temas, hay miedo a ofender a alguien y eso antes no existía. Yo misma no me siento bien si atisbo que puedes molestar.

- ¿Qué hace cuando no estudia, graba o está con su hijo?

- Jajaja, no me aburro. Llevo un tiempo entusiasmada con la cerámica. Me atraen las artes plásticas, pero también me apasiona la costura o coger la guitarra para cantar y componer.

- Su ramalazo musical es evidente. Pero no hay muchas producciones vascas de ese tipo.

- Es cierto y no me lo explico, porque es un estilo muy agradecido por el público. Me parece que se prioriza que los protagonistas sean cantantes que puedan actuar, cuando a mí me interesa a la inversa, actores que canten, es decir, priorizar la interpretación. ¡Voy a tener que ponerme a producir!