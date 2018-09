El hospedador hospedado Los concursantes de la primera semana de 'Bienvenidos a mi hotel', en el hotel rural Fervenza. / Mediaset Cuatro estrena hoy 'Bienvenidos a mi hotel', un 'reality' en el que cuatro parejas de hoteleros lucharán por el reconocimiento de su alojamiento JULIÁN ALÍA Martes, 18 septiembre 2018, 00:37

Cuatro propietarios de pequeños hoteles se citan hoy a las 16.15 horas para participar en 'Bienvenidos a mi hotel', el nuevo 'reality' de Cuatro. El programa arranca, como algo excepcional, con doble episodio, y a partir de la próxima semana, emitirá de lunes a viernes.

En él, los concursantes se hospedarán en los alojamientos de sus contrincantes, degustarán su gastronomía, y harán uso de todos servicios de ocio y entretenimiento que ofrece cada hostelero. Finalmente, deberán evaluarse mutuamente bajo cinco criterios: hospitalidad; entorno de la casa; comidas y actividades; limpieza y equipamiento de las habitaciones; y relación calidad-precio. La pareja mejor parada en las votaciones se hará con los 3.000 euros de premio.

La lucha por el reconocimiento de sus compañeros de profesión comienza esta semana en la localidad lucense de O Corgo, donde Norman y Ana exhibirán Fervenza, el antiguo caserón de un molinero, cercano al río Miño, transformado a hotel rural y que cuenta con nueve habitaciones. En el segundo programa, que también puede verse hoy, estará emplazado en los alrededores de la playa gijonesa de San Lorenzo. Allí, Álex y Álvaro, los propietarios del Gijón Surf Hostel, convertido en un referente para los amantes de ese deporte, pero sin las comodidades que puede ofertar un clásico hotel rural, por lo que alguno se verá obligado a compartir habitación o a dormir en litera. Mañana será el turno de Carmen y Alberto, que defenderán su Hotel Doña Sancha, de catorce habitaciones, situado en el pequeño pueblo de Covarrubias (Burgos). Por último, el viernes tendrán su oportunidad Álex y David, un matrimonio de Chinchón (Madrid), para presentar La Graja, una casa rural y balneario, y hacerse con las buenas críticas de sus rivales.

En todo ello será clave el desempeño de María Gómez. La periodista, que formó parte del equipo de Mediaset en el Mundial de Fútbol de Rusia, es la encargada de ponerle la voz en 'off' al «TripAdvisor de la tele», como ella misma denomina, «una mezcla perfecta entre un programa de viajes, que te enseña rincones preciosos de España y un 'reality'». Sin aparecer su imagen en ningún momento, y sin conocer a los protagonistas, algo que se baraja cambiar de cara a futuras ediciones, la presentadora confiesa que ha sido un reto pese a llevar «nueve años en la radio», porque «aunque no lo parezca, no tiene nada que ver»: «A la hora de grabar solo tengo la imagen, y a veces es necesario verla un par de veces, sobre todo en situaciones emotivas».

Además, la presentadora declara que en este programa, «divertido, rapidísimo e interesante a nivel cultural», «se van a poder ver paisajes impresionantes», y que se diferencia de otros formatos en que en este «no se trata de gente que se presenta porque sí, sino que conoce el sector». «La gente va a tomar nota. Yo lo he hecho. Hay hoteles pequeños que te apetece visitar solo por la gente que trabaja en ellos», finaliza.