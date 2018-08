¿Qué haríamos sin Sheldon?

Contaba hace unos días Macaulay Culkin que rechazó hasta en tres ocasiones protagonizar 'The Big Bang Theory'. La carrera del actor que hiciese furor en los noventa con 'Solo en casa' para convertirse después en otro juguete roto de Hollywood podría haberse visto revitalizada de haber aceptado la propuesta de la que desde hace un decenio es la 'sitcom' más popular. Claro que también habría que preguntarse si ésta hubiese llegado a ser lo que es con el neoyorquino al frente. Para empezar, la oferta se refería a un piloto que nunca vio la luz y en el que las protagonistas eran dos mujeres, en lugar del planteamiento que acabó triunfando con Sheldon y Leonard como timoneles. ¿Y si no hubiésemos conocido nunca al inefable superdotado de Texas?

Desde que se estrenó hace ya once años, la creación de Chuck Lorre mantiene un incontestado dominio en el género de la comedia. Acumula decenas de premios. Su último éxito llegó esta semana al triunfar en los Teen Choice Awards, los mismos galardones que distinguieron a 'Friends' como mejor serie del pasado. Con tres años de diferencia entre la clausura de una y el advenimiento de la otra, el cetro pasó de Nueva York a Pasadena para que en la soleada California se instaurase una nueva hegemonía a la que ninguna otra producción logra hacerle sombra.

En los noventa la cosa estaba más reñida. Por aquel entonces 'Cosas de casa', 'El príncipe de Bel Air' o 'Seinfeld' rivalizaban a la hora de hacernos mondar de risa. El descaro de Will Smith competía con las continuas meteduras de pata de Steve Urkel en una hilarante batalla por la audiencia que en puros términos numéricos ganó la ficción creada por Larry David y Jerry Seinfeld, aunque en España tuvo menos predicamento. Hoy en día apenas 'Modern family' puede vanagloriarse de poner realmente en apuros a 'The Big Bang Theory' pese a que contamos con una oferta más amplia. No es de extrañar que sus fans nos aferremos a una extensión más allá de la duodécima temporada. ¿Qué ocurrirá el día que Sheldon y Leonard se vayan para siempre?