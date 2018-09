'The Handmaid's Tale' defiende su reinado en los Emmy El actor español Antonio Banderas opta a una estatuilla por su papel en la serie de National Geographic en la que da vida al pintor malagueño Pablo Picasso COLPISA/AFP Los Ángeles Sábado, 15 septiembre 2018, 14:55

El invierno se adelantó con los premios Emmy. La serie de la HBO 'Juego de Tronos' regresa a la competencia después de haber estado ausente la temporada pasada con ganas de arrasar, aunque 'El cuento de la criada' no está dispuesta a ceder su cetro.

Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, la serie de la plataforma Hulu (que en España se emite a través de la HBO) está ambientada en un régimen teocrático en el que la mujer queda relegada a un papel reproductor. Su popilaridad en Estados Unidos es tal que en las calles las defensoras de los derechos femeninos protestan tras la reciente nominación de un juez ultraconservador a la Corte Suprema por parte del presidente Donald Trump vestidas como las protagonistas de la ficción.

'The Handmaid's Tale' recibió 20 nominaciones y ya concretó tres estatuillas, incluida la de mejor actriz invitada para Samira Wiley, en un evento de premiación de los Emmy previo a la gala de este lunes en Los Ángeles, donde se darán a conocer las principales categorías.

«Pienso que ganará 'The Handmaid's Tale' por el momento que vivimos, aborda muchas preocupaciones que la gente tiene ahora, creo que será su año», afirmó a la AFP Tim Gray, editor senior de Variety.

El sitio de predicciones Gold Derby coincide. No solo la da ganadora por segundo año consecutivo del mayor premio de la noche, mejor serie dramática, sino que coloca a su protagonista, Elisabeth Moss, revalidando su título de mejor actriz y en otras dos categorías.

El regreso de los Siete Reinos

'Game of Thrones' no participó en la última edición de los Emmy porque su séptima temporada se estrenó en julio de 2017, después de que cerrara el plazo de postulaciones para los considerados Óscar de la televisión.

La serie de fantasía medieval sobre familias nobles en disputa por el control de los Siete Reinos llega a la ceremonia del lunes con cuatro estatuillas de esta edición, incluidas las de mejor diseño de vestuario, efectos especiales y música. Algunos especialistas coinciden en que no ganará en las categorías de actuación, dirección y guión.

No obstante, a 'Juego de tronos' la avala un pasado brillante. Es ya el programa de ficción más galardonado en la historia de estos premios.

Se disputan además el premio a mejor drama con la serie de espías durante la Guerra Fría 'The Americans', la serie sobre la monarquía británica 'The Crown', la atrevida 'Stranger Things', el drama familiar 'This Is Us' y el western de ciencia ficción 'Westworld'.

Sin 'Veep' en competencia, 'Atlanta' luce como candidata para llevarse la estatuilla a mejor comedia.

En estos Emmy, Netflix buscará alzarse como la productora más ganadora, tras romper con 17 años de dominio de HBO en liderazgo de nominaciones.

La plataforma online cerró con 112 frente a 108 de la cadena de cable. Contando los premios técnicos, HBO está arriba 17 a 16 sobre el servicio streaming.

Los Emmy dieron además la bienvenida a ganadores del Óscar, como la actriz española Penélope Cruz, con opciones de triunfo, y el compositor y músico John Legend, que el fin de semana pasado entró en la élite del EGOT -como se llama a quienes tienen al menos un Emmy (televisión), un Grammy (música), un Óscar (cine) y un Tony (teatro)- por su papel en el musical de NBC «Jesus Christ Superstar Live in Concert», que ganó cinco estatuillas.

El Picasso de Antonio Banderas

Entre los nominados también está Antonio Banderas, además del venezolano Edgar Ramírez, que junto a Cruz y al puertorriqueño Ricky Martin fueron nominados por la segunda temporada de «American Crime Story», que gira en torno al asesinato del diseñador Gianni Versace, y que ya suma cuatro premios técnicos.

El venezolano interpreta al diseñador asesinado por Andrew Cunanan, encarnado por Darren Criss, también nominado.

En la ceremonia previa, celebrada la semana pasada, el célebre chef Anthony Bourdain, que se suicidó en junio en Francia, recibió a título póstumo seis premios por su programa de gastronomía en CNN.

Entre las ausencias más notorias estará «House of Cards», sacudida por el escándalo de abuso sexual en Hollywood tras varias denuncias contra su estrella, el dos veces ganador del Óscar Kevin Spacey, que fue despedido del show.

Es probable que el movimiento #MeToo, que cumple casi un año, tenga nuevamente protagonismo en la gala una semana después que el poderoso presidente de CBS Les Moonves renunciara tras acusaciones de mala conducta sexual.

Trump tal vez se lleve lo suyo, aunque uno de los anfitriones, Colin Jost, dijo que esperaba unos Emmy «menos político de lo normal».