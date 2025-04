«Me gusta el entretenimiento delante de una cámara»

El periodista Asier Navarro ha asumido esta pasada semana la presentación de 'RH+', el programa de ETB 2 que se emite de martes a jueves ... a las 10.30 y los domingos a las 13.30. Este 'infoshow' se estrenó el pasado mes de agosto conducido por el actor Gorka Aginagalde y no resulta ajeno para el nuevo responsable, ya que ha formado parte de su equipo de reporteros desde el comienzo de las emisiones. El cambio no implica un nuevo planteamiento. «Se modificará ligeramente», explica el sustituto. «Debemos ser continuistas, aunque las variaciones serán inevitables porque somos otra generación».

Este informador donostiarra inició su trayectoria profesional en Onda Vasca y ya es conocido para los espectadores vascos por su participación en 'Edozein Herriko', junto a Julian Iantzi, y 'Nos echamos a la calle', antes de una incursión en 'Mañaneros' de La 1, en la etapa de Jaime Cantizano. «De ahí regresé al canal autonómico para emprender este proyecto», señala, y apunta que se trata de su primer trabajo en plató. «Siempre había estado en la calle y he pasado de una conexión de tres minutos en el exterior a otra de treinta».

Navarro se reconoce apasionado de este cometido. «Me gusta el entretenimiento delante de la cámara y transmitir emociones, pensar que al otro lado hay gente conectada que las disfrute», indica, pero también advierte de que no piensa en la responsabilidad asumida. «Podría paralizarme. Hay que establecer un cortafuegos para impedir que tu corazón sienta lo que estás haciendo y no ser consciente de la repercusión».

La competencia a la que ha de enfrentarse es feroz. Esta franja horaria está copada en televisión por grandes y consolidados proyectos, desde el veterano 'El hormiguero' a 'La revuelta', 'El intermedio' o 'First Dates'. Esa circunstancia no le amilana. «La competencia es la que es, pero encontrarte con las grandes figuras de la comunicación también te pone la pilas y yo apuesto por hacer mi trabajo y apoyarme en una apuesta coral», alega, y asegura que no sufre las presiones de las audiencias. «Me limito a disfrutar, a divertirme y aprender, y no tomo decisiones en función de los resultados».

La sátira de las noticias locales es su baza y en ese propósito cuenta con el humorista e imitador Humberto Gutiérrez, el músico Pirata y otros colaboradores, reporteros e invitados. Navarro sostiene que los programas de autor se han instalado en la antesala del 'prime time' e, incluso, se han extendido más allá. «En este tipo de proyectos impones tu identidad, resulta inevitable, pero a mí no me ha dado aún tiempo de elaborarla, no he hecho marca de mí mismo. Tal vez lo consiga si, dentro de un año, sigo en esta burbuja porque hablamos de una profesión llena de idas y venidas».

Ambición y exigencia

El presentador admite que le gustaría innovar desde esa nueva corriente deudora del 'talk show', pero mucho más desenfadada, que ahora triunfa, «que no parece impostada y prima la relación con el público, que expone un espectáculo que parece no estar preparado y se antoja más barata, aunque no sea verdad», indica, y reconoce que le atrae ese trabajo realizado, aparentemente, a tumba abierta.

La creatividad, en cualquier caso, se nutre de la experiencia, en su opinión. «Hay que vivir porque el guionista tira de su mundo interior», defiende, y afirma que, a sus 25 años, aún está descubriéndose a sí mismo, que no se siente interesado por exponer su día a día en las redes sociales y que le gustaría proyectar esa vocación por el entretenimiento tanto en la pequeña pantalla como sobre un escenario. «No puedo ser más ambicioso, autoexigente, nada conformista. No se me da bien aburrirme».