'Guerra de sexos' en 'El Conquistador del Pacífico' JOSEBA FIESTRAS

Etxaniz se resbaló en el duelo final y resultó eliminado al caerse de una estructura, siendo la víctima de un conflicto 'verde' entre chicos y chicas.

Las chicas del equipo verde tienen claro que entre ellas no se nominan, a tenor de las palabras de Maider, que en la asamblea desató una 'guerra de sexos' en la que Krasi se implicó a fondo, aunque la víctima final fue Etxaniz. El de Getaria no pudo superar el duelo que le enfrentó a Gorka, el azul que acudió al desafío mucho más centrado que su acompañante. Todo comenzaba en el juego de inmunidad. Cada equipo debía demostrar su habilidad con el hacha, cortar un tronco para luego transportarlo por un circuito y, al final, subirlo con una cuerda hasta dejarlo suspendido en el aire. Los azules seccionaron el madero los primeros, pero se liaron a la hora de transportarlo y, sobre todo, a la hora de levantar la pesada pieza. Y es que los Angoso no supieron tensar la cuerda a tiempo y eso les privó de una victoria que llegaron a acariciar.

Los rojos, que llevaban una racha nefasta, no se rindieron a pesar de ser los últimos en cercenar el leño y lograron ganar la prueba, aunque el triunfo no zanjó las disputas que tienen incendiado al grupo. Manu Maritxalar sigue cuestionado por los suyos, que no le pasan ni una. «Niñerías», dice el boxeador que son las peleas dialécticas a las que se ve sometido. Y Seleta, mientras tanto, no acaba de encontrar su sitio en el concurso. «No valgo para esto, yo sirvo para competir», confesaba ante las cámaras el líder colorado, que asegura que se ha equivocado acudiendo al formato como capitán. Para colmo, en la ruleta de la suerte no les tocó nada, quedándose esta vez sin comida en el campamento rico.

Los Beda Kayirua otorgaron la inmunidad a Arantxa y sus compañeras decidieron no votarse entre ellas, lo que motivó la nominación grupal de Etxaniz en la asamblea. La actitud de las chicas -y sobre todo el comentario de Maider- alteró notablemente a Krasi que reprochó a la de Noáin sus palabras. Con todo, las capitanas le dieron el otro collar maldito a Ibai, quedando los dos muchachos condenados. Mientras, los Angoso optaban por escoger a Gorka para el duelo, tras ofrecerse este voluntario. Julian Iantzi explicó a los contendientes –Gorka eligió batirse con Etxaniz- la aparentemente sencilla prueba.

Se trataba de emular al Hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci. Los duelistas debían agarrarse a una estructura que iba bajando poco a poco hasta ponerse horizontal y aguantar el máximo tiempo posible. El primero que cayera perdía el reto y Etxaniz se resbaló a las primeras de cambio besando la arena. «Ha sido falta de concentración», evaluó Iantzi antes de devolver a Getaria al joven. «He hecho el puto ridículo», se lamentaba el hombre ante el presentador, que trató de quitar hierro al asunto insistiendo en que, al final, solo se trata de un juego. Lo malo es que el recreo parece que se les ha acabado a los verdes, que no solo tienen a uno menos en el equipo, tambien hay una grieta entre chicos y chicas que puede provocar más de un conflicto a partir de ahora.