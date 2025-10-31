Guerra abierta entre TVE y 'El programa de Ana Rosa' En Telecinco dejan entrever que Pedro Sánchez controla las audiencias y el presidente José Pablo López denuncia públicamente «ataques coordinados a la televisión pública»

A. Mateos Viernes, 31 de octubre 2025, 11:02 Comenta Compartir

El comentario de una colaboradora de 'El programa de AR' insinuando que Pedro Sánchez controla la empresa que mide las audiencias, en referencia a los buenos datos que RTVE está registrando recientemente, ha enfadado y mucho a José Pablo López. El presidente del ente público emitió anoche un comunicado en sus redes sociales en el que denunciaba «ataques coordinados a la televisión pública».

La reacción de López no es la primera que se ve desde el ente público. Hace unos días Javier Ruiz, presentador de 'Mañaneros 360', ya denunció que «n este país todo el mundo está disparando contra Televisión Española y contra quien mide las audiencias» porque «cuando (Kantar Media, la empresa que recoge los datos de las televisiones) da el liderazgo a esta casa manipula, pero debe ser una manipulación a tiempo parcial, porque cuando le da el liderazgo al informativo de Antena 3 no es manipular».

Y en ese tono respondió anoche el presidente de RTVE. «Es grave que se difundan estas teorías y que nadie las rebata cuando se plantean. Si alguien tiene una prueba de esta manipulación debe irse a un juzgado», escribió en sus redes sociales.

Llevo veinte años trabajando en el sector audiovisual y jamás había visto este nivel de presión pública sobre Kantar Media, la multinacional que mide la audiencia en España. Me preocupa que se esté naturalizando esta actuación y las consecuencias que pueda tener.



Es llamativo… https://t.co/d5kp2HDH4d — José Pablo López (@Josepablo_ls) October 30, 2025

Minutos antes, desde 'El programa de AR' en Telecinco, la colaboradora Ketty Garat dio pábulo a la teoría de la conspiración y reprochó al presidente del Gobierno que «está controlando la parrilla de TVE, cuando no las audiencias, para propagar bulos...». Garat se refería a la intervención de Sánchez esa misma mañana en la comisión del Senado que investiga la trama Ábalos-Koldo. El presidente llegó a cargar contra otra televisión pública como Telemadrid afirmando que «forma parte de la máquina del fango que ha puesto en marcha el Partido Popular».

La guerra televisiva entre cadenas privadas y públicas se inició en un canal humilde como Ten. Concretamente en la tercera versión del renovado 'Sálvame'. Allí Carlota Corredera aseguró que en Mediaset existía la teoría de que las buenas audiencias que estaba registrando TVE se debían a que Pedro Sánchez estaba controlando Kantar Media. La afirmación de Corredera, que nunca llegó a fichar por 'La familia de la tele' de TVE, caló en el ente público. Primero fue Javier Ruiz quien compró el argumento y anoche fue el presidente de RTVE, José Pablo López, quien echó más leña al fuego.