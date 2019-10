El grito de auxilio de Mila Ximénez en GH Vip Una imagen del enfrentamiento de Mila y el Cejas durante un vídeo. / Mediaset «¡Me estoy volviendo loca!», chillaba la colaboradora de 'Sálvame' tras enfrentarse a Kiko Jiménez y descubrir que El Cejas también la había traicionado JOSEBA FIESTRAS Miércoles, 2 octubre 2019, 08:26

'Nadie conoce a nadie' era una película de 1999 cuyo título viene de perlas para definir la situación que está viviendo Mila Ximénez en 'GH Vip'. La tertuliana respiró aliviada al quitarse de en medio a Hugo Castejón, concursante con el chocaba a diario. Pero poco duró la paz en casa del pobre. Eliminado el primer enemigo, lo peor estaba por llegar. «Cuídate de los idus de marzo», escribía Shakespeare en 1599. Los buenos augurios pueden ser peligrosos y a Mila le estallaron en la cara. Kiko Jiménez y El Cejas, sus dos «intocables» la nominaron directamente volviendo a implantar el mal rollo en Guadalix.

Con Kiko no ha llegado a ningún acuerdo, pero al Cejas le disculpó su corta edad y, tras pedirle perdón en repetidas ocasiones, aceptó que el joven había caído en el juego manipulador de su contrincante y lo exoneró. Pero en el formato no hay secretos y las imágenes que Jorge Javier Vázquez regaló a su amiga despertaron de nuevo las dudas. El Cejas aparecía en ellas riéndose de la situación y nada compungido por la decisión tomada. Y Mila estalló: «¡Me estoy volviendo loca! Hago todo lo que me dicen. ¿Qué estoy haciendo para ser el centro del odio aquí?». Abatida y con lágrimas en los ojos, la periodista tiró la toalla abrazando su nominación y pidiendo a los suyos que la echaran.

«Soy incapaz de tener una mente tan retorcida… ¡y mira que llevo años!», exclamaba Ximénez superada por la situación. Acostumbrada a ser la mala de la película, no aguanta que otros le arrebaten el título.

Pocos creen ya en la bondad del actual novio de Sofía Suescun, cuya relación parece que también pende de un hilo. Y es que el muchacho da la sensación de que se acerca demasiado a Estela Grande, mujer de Diego Matamoros (sí, esto lo vemos en un 'culebrón' y nos cuesta digerirlo). Para colmo, Kiko confiesa a Antonio David Flores sus recelos y habla en pasado de Sofía, y la joven desfigura su rimel con lágrimas de cocodrilo. Uno no sabe si sentir pena o envidia por el 'pastizal' que van a cobrar en 'Deluxes' y programas por el estilo.

Y en cuanto a lo importante, Adara se ha salvado. Bueno, la audiencia la ha votado muy poco y ya solo quedan Mila y Dinio en la palestra. Por lo demás, Antonio David reconoció que para él 'GH Vip' es una terapia, y lo hizo muy dramáticamente, por cierto; el Maestro Joao explicó a las jovencitas del lugar cómo dar mucho placer a sus chicos con un hilo de seda, Jorge Javier concretó más tarde que mejor un pañuelo; y Gianmarco Onestini confirmó que sigue en la casa, y es que el italiano pasa tan desapercibido que hasta el presentador tuvo que preguntarle si continuaba allí.