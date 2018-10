Eva González cambia 'Masterchef' por 'La Voz' La presentadora será la encargada de presentar el formato musical en Antena 3. «Ha sido todo muy rápido», desveló en 'El Hormiguero' JOSEBA FIESTRAS Jueves, 18 octubre 2018, 01:27

«Me llamaron por teléfono mientras estaba grabando 'Masterchef' y colgué porque me asusté mucho», confesaba Eva González en 'El Hormiguero'. Según Pablo Motos, la comunicadora llegó al plató en un furgón negro con las lunas tintadas, «ni el equipo del programa sabe quién es», contaba acrecentando el misterio antes de dar paso a la sevillana. Despejada la incógnita, González afirmó que, una vez devuelta la llamada, aceptó la oferta porque es un formato «que me apasiona».

La presentadora abandona 'Masterchef' y TVE para acometer una nueva aventura en Antena 3. «Dejo atrás un equipo fantástico con el que he estado seis años, quince ediciones de grabaciones muy intensas. Es un programazo y seguro que va a seguir siendo un éxito», auguró la andaluza, que definió su marcha como «cuando te vas de casa, que hay una parte de melancolía y otra de ilusión».

Motos quiso indagar más y preguntó acerca de cómo había sentado la noticia a sus ex jefes. «Hay mucho ruido en mi cabeza ahora, pero desde que comuniqué mi decisión a quien se lo tenía que decir todo han sido buenos deseos, y eso me da fuerza también», desveló la modelo, que explicó que la noche anterior a su visita a 'El Hormiguero' no pudo dormir, «porque sabía que tenía que venir hoy aquí y era todo tan secreto…». Según la artista, «todo ha sido muy rápido», y al principio ella misma se cuestionó lo que hacía: «Pensé en si estaba haciendo lo correcto, pero soy una persona que se deja llevar por sus impulsos; y la ilusión y las ganas las tenía, así que…».

A Eva González le espera ahora un reto importante. El desembarco de 'La Voz' en Antena 3 es un desafío categórico. Más de 36.000 personas se han presentado a los castings del formato, «es como mi pueblo, Mairena de Alcor, pero multiplicado por dos», comentaba la presentadora ante el elevado número de candidatos. «¿Y a ti qué se te da mejor, cocinar o cantar?», interrogó con cierta sorna Motos. «Espero que presentar. No he tenido que cocinar en 'Masterchef' y espero no tener que cantar en 'La Voz'», respondió ella con desparpajo.

«Me imagino los próximos meses con mucho trabajo y en un lugar que me ilusiona muchísimo. Cuando uno se divierte haciendo televisión eso se transmite», expresaba la comunicadora con la simpatía que le caracteriza, y pese al cambio de cadena, Eva no quiso zanjar la conversación sin enviar «un beso muy fuerte a mis compañeros de 'Masterchef', que hacéis un programa 'diez' y os quiero muchísimo», exclamó emocionada ya desde su nueva 'casa'.